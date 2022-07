Joseph Quinn, actor de ‘Stranger Things’, fue salvado de un control de migración por Eddie Munson

Uno de los actores de la última temporada de Stranger Things, Joseph Quinn, quien interpretó a Eddie Munson, personaje que se ganó el corazón de cientos de fanáticos de la serie, tuvo una complicación en un aeropuerto en Estados Unidos, por lo que las autoridades casi lo dejan detenido; sin embargo, su papel en la producción de Netflix le habría ayudado a salir del lío.

Quinn fue el invitado del último programa de Jimmy Fallon, conocido como The Tonight Show. Y fue justamente en esta entrevista que el actor aprovechó para contar la anécdota que casi le impide llegar a la grabación del show televisivo.

Según relató en el programa, en medio de los controles de seguridad del aeropuerto, un policía de migración lo detuvo, donde lo interrogaron para determinar a qué venía a Estados Unidos, ya que este hombre es originario de Reino Unido; sin embargo, al contestar que estaba invitado al ‘show’ de Fallon no le creyeron.

“Me llevaron a un lugar que era como una mazmorra, y me pidieron que esperara allí durante unos 20 minutos. Luego, me llamaron a un escritorio donde alguien me preguntó: ‘¿Qué está haciendo en los Estados Unidos, señor?’. Le dije: ‘De hecho, estoy aquí para conocer a Jimmy Fallon en The Tonight Show’, y él no me creyó”, comenzó contando Quinn, afirmando que las cosas se iban complicando para él en el interrogatorio, ya que no le creían su versión.

Entre tanto, la salvación que tuvo este actor de 28 años fue su aparición en la cuarta temporada de Stranger Things, ya que uno de los compañeros del policía de migración logró reconocerlo y fue quien intercedió a su favor, por lo que logró llegar a tiempo para The Tonight Show.

“Uno de sus colegas lo miró, me miró y dijo: ‘¡Deja a Eddie en paz!’”, afirmó Quinn en su entrevista con Fallon, afirmando que si no fuera por Eddie probablemente estaría esperando que se aclarara su situación migratoria en Estados Unidos.

A pesar de esto, el actor inglés no logró obtener su pasaporte de una vez, ya que al enterarse de que Quinn era actor de la serie, el agente migratorio aprovechó para hacerle un pregunta sobre Eddie Munson, cuestionando si, a pesar de lo que se vio en el segundo volumen de la última temporada este héroe volvería. Sin embargo, el intérprete se limitó a esquivar el interrogante: “No lo sé”, aseveró.

Noah Schnapp hace inesperada revelación sobre Will y Mike

Durante una entrevista con Variety, uno de los integrantes del elenco hizo una inesperada confesión relacionada sobre dos de los protagonistas de la trama. Noah Schnapp, intérprete de Will, habló sobre la conexión que existe en la historia entre su personaje y Mike, despejando dudas sobre si el joven es homosexual.

De acuerdo con las declaraciones que dio en la conversación con el medio, el artista confirmó que Will tiene sentimientos por Mike, destapando las insinuaciones que le hizo desde la primera temporada. El actor mencionó la presencia de su personaje siempre junto al otro joven, enfatizando en lo lento que se dio a conocer todo.

“Obviamente, se insinuó en la primera temporada. Siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente. ¿Es solo que él crece más lentamente que sus amigos? Ahora que se hizo mayor, lo convirtieron en algo muy real y obvio”, afirmó Noah en el diálogo.