Joven invidente conmueve a Farruko: “Conocerán a Jesús a través de ti”

¿Farruko tuvo un encuentro con Dios?

“Hoy en día te puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas a lo largo de mi vida, y tengo todo el éxito del mundo, materialmente hablando. Tuve la canción número uno del año, el año pasado gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos”, aseguró Farruko.