Juan Del Mar se despacha contra Aco Pérez sobre el supuesto pacto de “repartir el premio” de ‘Survivor’

Juan Del Mar lo logró. Quince años después de participar en el reality La isla de los famosos y salir eliminado sin un solo centavo, logró llegar a la final y superar a sus dos rivales finalistas en la última versión de la competencia, Survivor, que se emitió hasta hace pocos días a través del Canal RCN.

Al final quedaron Del Mar, el actor Aco Pérez y el humorista Camilo Pardo ‘el Mago’ como finalistas opcionados a llevarse el botín de 500 millones de pesos, además de ostentar el título de “survivor”, luego de pasar varias semanas en una isla inhóspita aguantando hambre, soportando la inclemencia del clima y la naturaleza, y teniendo que superar pruebas físicas y mentales arduas para no ser eliminado.

Survivor - Foto: fotograma 2.31 Juan del Mar se defiende de Eléider Survivor , RCN

Desde antes de la final, se sabía que entre Aco, ‘el Mago’ y Juan Palau, cuarto finalista, había un pacto de “repartirse” el premio final y disfrutarlo juntos en un viaje a Las Vegas, Estados Unidos, por lo que en el momento de tomar la decisión de quién ganaría el reality, el actor intentó persuadir al empresario y modelo para que se uniera al trato ya pactado.

Sin embargo, a Del Mar no se le olvidaron los desplantes, riñas, malos comentarios y demás rencillas que tuvo que soportar cuando llegó a la competencia a mitad de camino y nadie lo recibió bien. Solamente fue considerado para alianzas cuando vieron que era una opción para llegar hasta el final de la competencia.

Así pues, Juan tenía muy claro que no iba a entrar en alianzas de última hora y de ser ganador el premio sería para él solo, tal como lo declaró en su entrevista en Buen Día, Colombia, donde le cantó la tabla a su excompañero de competencia y dio razones muy valederas de por qué se quedará para él solo los 500 millones de pesos.

Juan del Mar - Foto: Instagram Juan del Mar

“Aco decía: ‘De aquí nadie se va a ir con las manos vacías, sin duda’, y tiraba la atarraya para un lado y para el otro. Él ya tenía su negocio cuadrado con ‘el Mago’... Él mismo, en la final, diciendo que el ‘Pacto Las Vegas’ seguía vigente y yo ahí al lado ¡No joda! A Aco le voy a dar cariño, le voy a dar amistad, le voy a dar bacanería. Pero darle plata, sería venderme”, arremetió el empresario en su participación en el magazine.

Pero esta negación de compartir su premio no quedó ahí. El cartagenero continuó relatando cómo fue su experiencia en el reality que ya había vivido una década atrás y que volvió a asumir en la primera parte de este 2023, en el que tuvo que soportar muchos desplantes y demostrar que su experiencia viviendo en pleno Caribe colombiano funcionaba para la supervivencia no solo de él, sino de toda la tribu.

Survivor. La Isla de los Famosos - Foto: Foto Canal RCN

“Yo sobreviví a eso. El ‘Survivor’ de verdad fue sobrevivir a los maltratos, a las no alianzas, a las estrategias, a tantas cosas. Yo estaba fuera de todo… Las pruebas eran dos horas, ¿y el resto de las 22 horas qué? ¿Qué hacías esas 22 horas? ¿Qué hacías para que la tribu te tuviera en cuenta y te quisiera? Tenías que ser útil en la tribu; buscabas los caracoles, el alimento o cocinabas, buscabas la leña. Pero tenías que ser útil, cuando no eres útil y no ganas las pruebas, ¿de qué sirves?”, aclaró el cartagenero.

Juan Del Mar ya dejó claro que no le dará un solo peso a ninguno de sus compañeros finalistas, todo lo contrario, dicho dinero ya tiene un objetivo muy claro: su familia y la solidaridad con la comunidad donde vive. “El premio será para la seguridad para mis hijos y quiero hacer una casa para los adultos en Las Islas del Rosario. Es una historia un poco larga, pero cuando me estaba yendo para la isla, mi papá estaba muy enfermito y en las últimas”.