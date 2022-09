Juan Luis Guerra confirmó su regreso a Colombia: ciudad, fecha y precios del concierto

El reconocido cantante de merengue Juan Luis Guerra vuelve a Colombia el próximo 25 de noviembre para traer todos sus éxitos en concierto. El evento se llevará a cabo en el Movistar Arena de Bogotá siguiendo con el tour “Entre Mar y Palmeras” que inició en Punta Cana y que tiene a países como Estados Unidos, España y Puerto Rico en su recorrido.

El artista dominicano no se presenta en Colombia hace tres años, por lo que se espera que su regreso a la capital colombiana sea por lo alto y con sus icónicas canciones que fueron exitosas en el país durante los años 90 y comienzos de 2000, además de una novedosa y colorida propuesta de show que tiene preparada el cantante.

La gira “Entre Mar y Palmeras” tiene una propuesta de unir dos ritmos caribeños tradicionales como lo son el merengue y la bachata. El nombre de la gira nació luego del concierto del cantante dominicano en Playa Esmeralda y que fue transmitido y difundido por HBO.

#UPDATE: Juan Luis Guerra regresa a Bogotá este 25 de Noviembre y aquí tienen mapa y listado de precios por localidades 🙌🏻



Para información de etapa de ventas, ingresen aquí 👉🏻 https://t.co/YSjxVgWgE4



Produce @TBL_Live pic.twitter.com/BvNkK6Wh7C — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) September 16, 2022

Rosalía, El farolito, Visa para un sueño, La bilirrubina, El Niágara en bicicleta, Las avispas, A pedir su mano, entre otros, son varios de los éxitos que esperan escuchar los colombianos en el Movistar Arena y que hicieron que Juan Luis Guerra sea uno de los cantantes de merengue más escuchados en Colombia.

El valor de las entradas para el concierto en Bogotá está entre $160.000 y $520.000. La preventa será exclusiva para los clientes de los Bancos de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas desde el 22 de septiembre. Mientras que para el público en general las boletas estarán disponibles desde el 24 de septiembre en Tuboleta.

“Lo que más nos anima para volver a Colombia es la reactivación que ha tenido la industria del entretenimiento luego de la pandemia y el fortalecimiento de Colombia como uno de los países más importantes para conciertos en la región”, afirmó José Chabebe, director regional de operaciones de SD Concerts, empresa organizadora del concierto de Juan Luis Guerra en Bogotá.

Karol G tuvo inesperado gesto con una fanática en pleno concierto y le cumplió un sueño

En medio de la nueva gira que lleva a cabo la colombiana, la cual tiene por nombre Strip Love Tour, los fanáticos disfrutaron de una serie de sorpresas que preparó la celebridad en cada una de las citas en distintas ciudades de Estados Unidos. Los seguidores de La Bichota cantaron con todo el sentimiento letras como Ay, Dios mío, 200 copas y Contigo voy a muerte.

No obstante, uno de los focos de atención de los curiosos se posó en los emotivos momentos que protagonizó la artista en las presentaciones que ya llevó a cabo con el paso de los días. Una de las experiencias que se robó el corazón de los fans fue la que vivió la antioqueña con una pequeña fanática, la cual logró cumplir uno de sus mayores deseos.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un video que se difundió días atrás en redes sociales como Facebook, la celebridad decidió detener el show que estaba dando para cumplirle un sueño a una pequeña niña que se encontraba entre el público. La cantante pidió silencio y elogió a su fanática, asegurando que la vio cantando muy emocionada todos los temas.

Karol G señaló que un padre le estaba diciendo que su hija, con síndrome de Down, quería tomarse una foto con ella, por lo que le iba a conceder ese deseo en pleno show. La colombiana pidió que acercaran a la niña y así la subía al escenario.

“Venga para acá. Perdón, yo la he visto todo el show. Hay una personita que realmente ha cantado y ha gritado más que muchos de los que están aquí, y aunque está un poquito lejitos, vamos a esperar y darle tiempito a que llegue aquí y me van a tomar la foto con ella porque el papá me dice que ella quiere la foto”, aseguró.

Los asistentes abrieron espacio y ayudaron a la pequeña a que llegara a la tarima, para que la intérprete de Gatúbela la alzara y la sentara en sus piernas. Karol G la abrazó y la consintió, posando ambas para la fotografía que tanto anhelaban.

Una vez capturaron el momento, La Bichota comenzó a cantar Tusa, plasmando cómo su fanática también disfrutaba de escucharla en vivo y en directo. “Hola, mami”, dijo la paisa al momento de recibir a la niña en el escenario, donde la sentó junto a ella frente a todo el público que estaba en el lugar.