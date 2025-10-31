Juanse Quintero es un actor y cantante que logró destacar en la industria de la televisión desde muy temprana edad. Además, reconocido por su relación con Johanna Fadul, la cual se ha consolidado como una de las más sólidas y estables del entretenimiento colombiano.

La pareja ha pasado por situaciones difíciles, una de ellas fue la pérdida de sus hijas y aunque, al inicio, no se pronunciaban sobre lo sucedido por el fuerte dolor que les generó, en una reciente entrevista con La habitación invisible el actor abrió su corazón y habló de cómo lo ha afrontado.

Juanse Quintero habló de su pérdida más dolorosa

En una parte de la conversación, Marta Beltrán le preguntó si le incomodaba o le generaba paz hablar de sus hijas, a lo que él respondió que gracias a unas terapias a las que ha asistido ha aprendido a recordar sin dolor y ver con claridad el propósito por el que llegaron.

“Hay una dualidad porque es que tú recuerdas una pérdida, como la pérdida de un hijo, que es tal vez de las pérdidas más grandes que se puede experimentar en esta experiencia humana, pero sin dolor, como con gratitud y te dejan ver con más claridad llegaron”, comentó, agregando que lo unió más a su esposa y fortalecieron el hogar.

Quintero también mencionó que aunque, su carrera y la de esposa volvió a tomar fuerza en ese momento, durante un tiempo cuando tenían complicaciones les pedían a ellas que los ayudarán y se les resolvía. Sin embargo, con el tiempo, aprendiendo a soltar y dejaron sus cenizas en el mar.

Además, manifestó que después de la pérdida de Antonella y Anabella, logró experimentar nuevos momentos en su relación junto a la actriz recordada por su papel de Daniela en Sin senos sí hay paraíso.

“Fue muy lindo el poder experimentar la relación en toda su esencia y que floreciera, porque fuimos novios, disfrutamos, viajamos, hemos crecido, hemos vivido fuera del país, hemos hecho de todo”, contó.

Luego, la entrevistadora le preguntó si han pensado en la posibilidad de ser papás, si lo han vuelto a intentar o si han pensado en adoptar.

El también empresario expresó su deseo de ser papá, pero afirmó que no sabía si ese día llegaría, puesto que su pareja ya está sobre los 40 y durante la intervención que le hicieron al momento de su embarazo, la lastimaron.