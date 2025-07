Julián Trujillo reveló la dura batalla que libró su hija recién nacida: “Estuvo en incubadora 53 días”

Para inicios del año 2025, la pareja vio nacer a su primera hija, a quien llamaron Lucía, y nació en el mes de febrero. Sin embargo, fue meses después que hicieron pública la noticia, debido a que su bebé no gozó de buena salud en los primeros meses de vida.

Julián Trujillo habló de la dura batalla que tuvo su hija en incubadora

Además, mencionó que su bebé tiene que dormir en una posición que no es muy recomendada: “Lucia tiene que dormir en el pecho de Susana, pero no es conveniente que los bebés duerman boca abajo [...] Eso es duro, son momentos y más, cuando uno es primerísimo, es muy duro, ya después uno va entendiendo”.

De igual forma, Susana fue clara en hablar del vínculo con su hija y cómo debido a que no logró formarlo por el tiempo necesario y adecuado, su bebé tuvo que estar en incubadora más de 50 días.

“Legalmente, es hasta que cumple cierta edad y cierto peso, ahí se termina el canguro 24/7, pero ahí hemos seguido haciéndole canguro en la noche para dormir, para regularle la temperatura [...] Estuvo en incubadora por 53 días [...] fue un poquito, no sé, hay un tema del vínculo que yo no alcancé a tener todo el tiempo del vínculo en barriga, porque de entrada me enteré supertarde, entonces de entrada ya iba perdiendo dos meses y medio”, concluyó.