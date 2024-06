Fue un hombre: Julián Trujillo respondió quién le hizo ‘chupón’ en ‘La casa de los famosos’

Julián Trujillo reveló la verdad del chupón que se le vio en ‘La casa de los famosos’

“La segunda parte es que ese día, si no estoy mal, llegó Beto Arango en el congelado y cuando se iba a despedir me abrazó por detrás y se me pegó con la barba al cuello porque me estaba diciendo algo y motivando en el juego. Obviamente, ahí me incomodó, yo me rasqué y me quedó como una marca”, confesó Julián frente a los micrófonos de la estación de radio.