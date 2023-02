Karely Ruiz, modelo mexicana de OnlyFans, fue atacada a “huevazos” en el Carnaval de Guaymas

Karely Ruiz es una de las modelos más reconocidas de OnlyFans en México, todo porque desde hace ya varios meses tiene una participación activa en dicha red social y es una de las pocas que se ha atrevido a mostrar lo que muchas otras no hacen, su vello corporal, siendo el de sus axilas el más famoso de todos, generándole todo un boom mediático que ella ha sabido aprovechar para posicionar su nombre y su marca.

Toda esta fama le dio a Ruiz la posibilidad de ser la madrina de la última edición del Carnaval de Guaymas, considerado el más antiguo de todo México, al que la oriunda de Nuevo León llegó muy emocionada con un traje fucsia con un escote prominente, que dejaba casi al aire su gigantesco busto, y un corte muy alto que solo tapaba la parte más alta de sus muslos, dejándole el protagonismo a sus voluptuosas piernas.

La modelo lució como una "diosa" en el Carnaval. Foto: Instagram karelyruiz. - Foto: Foto: Instagram karelyruiz.

Este diseño también tenía unas aperturas laterales que no dejaban nada a la imaginación y su complementó con un par de alas gigantes del mismo tono y una corona que le daba el estatus más alto a la modelo, una de las invitadas especiales de esta edición del Carnaval, cuyos visitantes no recibieron de la mejor forma a Ruiz, pues ella terminó siendo agredida de una forma muy ortodoxa.

Ruiz es famosa por mostrar sus axilas peludas. Foto: Instagram @karelyruiz. - Foto: Foto: Instagram @karelyruiz.

Todo iba bien hasta que Karely llegó a un punto de su recorrido donde los gritos de júbilo y los silbidos que denotaban sensualidad bajaron, para darle paso a huevos que viajaban por el aire con un objetivo específico: el rostro y el cuerpo de la mexicana, quien en principio intentó ignorarlos hasta que tuvo que esquivarlos, teniendo muy mala suerte con uno de ellos, que rebotó en uno de sus senos.

En ese momento Ruiz intentó identificar a su agresor y mientras tanto hizo una expresión de sorpresa, tratando de omitir cualquier atisbo de debilidad que la pudiera afectar aún más, pues ella era una de las que mejor se tenía que mostrar dada la naturaleza de su título en medio del evento. Además, con mucho profesionalismo, Karely decidió responder finalmente con carisma y simpatía, para así terminar su participación en el Carnaval como se debe.

Karely suele compartir contenido erótico en las demás redes sociales como Instagram. Foto: @karelyruiz. - Foto: Foto: @karelyruiz.

Luego de este impasse muchas personas también le mostraron su apoyo y la rodearon con aplausos y gritos de alegría, enviando un mensaje de cariño y amor a una de las mujeres más sensuales y eróticas de México, pues no es necesario ir hasta OnlyFans para ser testigo de los atributos físicos de la mexicana, pues en su perfil de Instagram también muestra mucho más de lo que sus seguidores le piden.

En diferentes redes sociales como TikTok y Twitter hay varios videos donde se vela lluvia de huevos por donde pasa Karely, dejando claro que solo uno fue capaz de llegar hacia su cuerpo, que también iba custodiado por dos hombres integrantes del staff del evento, quienes poco pudieron hacer con la impertinencia de aquellos que de alguna u otra forma no están de acuerdo con el método de la mexicana para hacerse a millones de suscriptores.

En Instagram Karely publicó la imagen de su atuendo en el Carnaval y dejó claro que a pesar de todo, ella se sentía en su máxima expresión de comodidad y sensualidad. “Hoy me siento bien diosa 🤤🤤”, fue el título de su publicación, que ya cuenta con más de 422 likes y una infinidad de comentarios como: “Eres una diosa😍”, “Es que eres una diosa 😍”, “Siempre lo eres! ❤️”, “Vamos a los takushos preciosa 😍”, “Chulada, lo bueno que sí se arregló el malentendido ese de que no estarías en el carnaval. 👍”, “Ya no soy ateo”, entre otros.