Karina García dejó en evidencia decisión de cuidado tras ‘La casa de los famosos’: “No lo entendía”

“ Cuando yo salí me entregaron el celular a los 4 días porque uno tiene que pasar por un proceso psicológico. Tú no puedes recibir el celular, inmediatamente, ver lo que te están diciendo, porque eso a uno le puede hacer daño psicológicamente. Yo no lo entendía ”, comentó.

“Yo era superansiosa y yo perdía mi celular ya, o sea: ‘Por favor entréguenmelo ya’. No, eso fue con psicólogo todo el tiempo. Pero cuando yo vi todo lo que había acá afuera, o sea, obviamente más comentarios buenos que malos y yo vi realmente ya como me trataban, yo decía: ‘Yo, ¿por qué me va a tratar así?’. O sea, yo toda mi vida ha sido una pelada tranquila, no me gusta el veneno, no me gusta la pelea, pero fui muy paciente, fui demasiado tolerante, fui, no sé, aferrada a Dios”, agregó.