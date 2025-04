Karina García estalló contra ‘Peluche’ en el cine de ‘La casa de los famosos’; no lo bajó de “cobarde, poco hombre”

Discusión entre Karina García y ‘Peluche’ en La casa de los famosos

La mujer paisa no se contuvo y estalló en contra de la pareja: “Qué cobarde eres, qué poco hombre eres. De verdad Mateo, qué impresión. Lo que te duele es que nunca me gustaste, ni me generaste un mal pensamiento. Irrespetuoso con las mujeres”, afirmó.

Además, también se refirió a Norma y concluyó: “De ti me sorprende demasiado, yo sabía que me odiabas y que no me querías, pero decirme que físicamente, que no tengo nada en la mente. Respétame, que yo soy muy inteligente Norma”.