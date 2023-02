Karol G reveló que trató de “hacer felices a todos. No quería ser juzgada”

Karol G está en el ojo del huracán, tras su múltiple lanzamiento, tanto de un álbum muy esperado, Mañana será bonito, así como su sencillo en colaboración con Shakira, TQG (te quedé grande), luego del éxito que hizo en conjunto con el argentino Bizarrap, la Music Session #53.

Y es que la ‘bichota’ y la loba se fueron de frente contra sus exparejas, quienes rápidamente les consiguieron ‘el supuesto reemplazo’, con Yailín y Clara Chía, respectivamente. Mujeres contra las que las colombianas no se quedaron calladas y hasta les dijeron que “tenían mala mano”.

Shakira y Karol G en el video de su nueva canción juntas - Foto: Video oficial TQG

La producción musical de las colombianas tiene ritmo de reguetón, dado que hace parte del álbum que lanzó -precisamente- en esta misma fecha la paisa, Mañana será bonito, en el que vienen canciones como Gatúbela, Provenza, Carolina, Besties, Ojos Ferrari, entre otras.

Los versos de TQG (te quedé grande) se unen a las distintas frases que les cantaron las colombianas a sus ex’s, Anuel y Gerard Piqué, dejando ver que, al parecer, los dos hombres las volvieron a buscar, tras haber terminado.

Entretanto, Karol es uno de los principales temas de la farándula internacional y musical, es así como -ya posicionada mundialmente- en dicha industria, su nombre suena una y otra vez en voz de la prensa alrededor del globo.

Es así como desde el programa matutino, CBS Sundays Morning, compartieron un fragmento muy especial en el que a la paisa le cuestionan sobre las lecciones que ha aprendido a lo largo de su carrera, dejando explosivas revelaciones sobre la manera en la que se comportaba y lo que hacía para gustarle a todos, algo que realmente es difícil porque siempre habrá críticos negativos en todos los públicos.

“Has dicho que has aprendido lecciones difíciles y amablemente has dicho que quieres salvar a las personas de eso, ¿podrías hablarme un poco sobre aquellas lecciones difíciles, si dices soy joven, me estoy convirtiendo en un artista en la industria de la música especialmente de la música urbana... reggaetón?”, cuestionó la presentadora a la ‘Bichota’.

Karol G ha estado en los Latin Grammy Awards (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy) - Foto: Getty Images for The Latin Recor

“Lo primero, es intentar encajar, no pierdas el tiempo, no trates de encajar, como... solo sé tú y haz como... aprovecha tu diferencia, porque eso hará que seas diferente a alguien más, así que... tal vez eso, es algo que estaba tratando de hacer”, expresó inicialmente la antioqueña.

“Fue muy difícil cuando empecé..., no sé, estaba tratando de usar cosas que estaban de moda, tal vez estaba tratando de hablar de alguna manera, tal vez estaba tratando de peinarme y maquillarme y hacer música de cierta manera que fuera buena para que la gente la escuchara... No quería ser juzgada por nada”, agregó la paisa.

Finalmente, la cantante puntualizó que era “como si fuera a ser perfecta en todos los sentidos porque solo quería que la gente me quisiera sin importar nada”.

Karol G en los Billboard . (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Billboard) - Foto: Getty Images for Billboard

“Pero no todo es sobre los números y las listas. Es difícil, todo el mundo está viendo que estoy en la cima de mi carrera, pero quizás por dentro estaba perdiendo las cosas más valiosas en mi vida”, agregó.

Y comentó que siempre trata de mantener una actitud positiva para todo y “me hablo a mí misma, todo el tiempo. Y en todos esos momentos me permitía sentirme triste, me permitía... no sé, llorar. Y muchas cosas en mi mente, pero me decía como un mantra en mi mente, quizás mañana sea bonito”.

“Me decían, ‘Hey, tú eres una mujer haciendo reggaetón y eso no se va a dar, pero queremos tus líricas y que compongas para otros artistas’. Pero yo les decía, ‘No, yo no quiero eso. Yo quiero componer mis propias canciones para mi propia música. No para nadie más’”, enfatizó la artista.

Y concluyó su entrevista manifestando: “Somos humanos. Los seres humanos tenemos las mismas experiencias. Si somos hombre o mujer, y por eso creo que conectamos con la gente porque encuentran sus vidas en mis canciones”.