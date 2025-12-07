Suscribirse

Katy Perry y Justin Trudeau, ex primer ministro canadiense, dan inesperado paso y oficializan su relación

La cantante se dio una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura con Orlando Bloom.

Redacción Gente
8 de diciembre de 2025, 2:30 a. m.
Katy Perry
Katy Perry. | Foto: Instagram @katyperry

El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau y la cantante estadounidense Katy Perry oficializaron su relación en redes sociales, pocas semanas después de una aparición pública en París.

Pese a los comentarios, medios internacionales habían posado sus miradas en los rumores de una relación que se cultivó con apariciones inesperadas. Muchos fanáticos reaccionaron y dejaron consignada la sorpresa que causó.

La artista, de 41 años, publicó el sábado una imagen en su cuenta de Instagram que muestra a la pareja sonriente, mejilla con mejilla, con un colorido paisaje de fondo. La fotografía estaba incluida en una galería con otras imágenes y videos.

“Tiempos de Tokio en gira y más”, dice el pie de foto de la publicación en la cuenta de Perry, que tiene 202 millones de seguidores.

Contexto: Katherine Vélez habló sobre su matrimonio con Ernesto Benjumea y destapó situación: “No ha sido fácil”

Ni Perry, conocida por éxitos musicales como Hot n Cold, Roar y I Kissed a Girl, ni Trudeau han hecho comentarios públicos sobre su relación.

Sin embargo, Trudeau, de 53 años, fue visto en un concierto de Perry en julio.

Además, el sitio web de noticias de celebridades TMZ, alimentó aún más los rumores cuando difundió un video de los dos tomados de la mano durante una salida nocturna en París en octubre para celebrar el cumpleaños de la cantante.

Como líder del Partido Liberal de Canadá, Trudeau fue primer ministro desde 2015 hasta 2025. El hombre siempre llamó la atención, precisamente por algunos contenidos que ubicaba en sus plataformas digitales.

El jueves, Trudeau compartió una fotografía de él y Perry, posando con el ex primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y su esposa Yuko.

“Encantado de verte @kishida230. Katy y yo estuvimos muy contentos de tener la oportunidad de sentarnos contigo y Yuko”, escribió Trudeau.

*Con información de AFP

