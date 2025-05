Kepa Amuchastegui había revelado cómo se enteró de que padecía cáncer; no era apto para ninguna solución médica

Kepa Amuchastegui narró el día en el que se enteró del cáncer que tenía

Aunque no se han esclarecido las causas oficiales de muerte del actor, se ha destacado un video en el que él mismo relató cómo fue el enterarse de que había sido diagnosticado con cáncer y los síntomas que lo alertaron de que algo estaba pasando.

“Yo venía sangrando por la orina desde ya hace algún tiempo, cuando me llamó un nefrólogo, el encargado de los riñones, para ponerme una cita. En ella me dijo que analizando los exámenes míos que aparecían en mi página de la EPS Sanitas, había descubierto que solo tenía un riñón funcionando y que algo andaba mal con mi vejiga”, dijo el actor en su video.

Además, añadió: “Efectivamente, descubrieron un cáncer en la vejiga. Tras muchos exámenes durante varios días, el 28 de diciembre pasado me operaron”.

Esta noticia impactó demasiado la vida del actor, sobre todo porque no podía seguir trabajando y esto lo llevó a pedir ayuda de sus seguidores.

“No podré volver a trabajar en lo que sé hacer: actuar, dirigir, escribir y que, por lo tanto, no podré seguir recibiendo dinero. Es por esta razón que acudo a los que me han seguido durante todo este tiempo y a aquellos que buenamente quieran para que me colaboren con su ayuda", concluyó.