La angustia que vivió Lincoln Palomeque mientras manejaba su moto en Bogotá: “Qué gallo”

Lincoln Palomeque, que actualmente es uno de los actores más cotizados de la televisión colombiana, compartió esta semana con todos sus seguidores el angustiante momento que vivió en Bogotá.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el artista manifestó que perdió la billetera mientras manejaba su motocicleta por las calles de la capital colombiana. Asimismo, señaló que nunca se percató de que el objeto se le cayó.

El cucuteño, no obstante, aprovechó el momento para puntualizar que en Colombia existe mucha gente honesta y reveló que la historia tuvo un final feliz, puesto que un domiciliario encontró la cartera y se la devolvió.

“Resulta que iba en la moto y, cuando me bajé, en el bolsillo lateral tenía la billetera y se me cayó. Después, cuando fui a pagar algo, no la encontré. Papeles, tarjetas, licencia, todo. Qué gallo”, manifestó inicialmente.

Luego, Palomeque agregó: “Después de una hora o dos, más o menos, un domiciliario me escribió y me dijo que se había encontrado la billetera. Gente buena. Gracias, parcero, yo sé que me está viendo”.

El reconocido actor reiteró finalmente en las historias de Instagram que el hombre le salvó la vida debido a que en la billetera tenía todos sus documentos personales y las tarjetas de crédito que utiliza en la actualidad.

Lincoln Palomeque tendría nuevo amor

Tras varios meses de anunciar su separación con Carolina Cruz, el nortesantandereano se le ha visto muy activo en su cuenta personal de Instagram, donde comparte constantemente contenidos audiovisuales sobre sus pequeños hijos y los proyectos laborales en los que está trabajando.

El artista, de igual manera, ha publicado recientemente en las historias diferentes fragmentos de algunos canciones de vallenato, por lo cual muchos internautas han indicado que este tendría aparentemente un nuevo amor.

Igualmente, la página de chismes Ojo V Real 2 señaló que los temas musicales que ha subido el actor de la ‘Reina del sur’ (Telemundo) se los dedicó a una misteriosa mujer. Además, manifestó que esta también le habría respondido por esa misma red social.

El actor, que tiene más de 170.000 seguidores en Instagram, compartió una fotografía del supuesto nuevo amor de Palomeque, que siempre ha sido bastante reservado con ese tipo de temas.

Cabe recordar que el reconocido artista cucuteño le puso freno hace unos días a los rumores sobre su supuesto interés por la mamá de James Rodríguez, y aseguró que es absurdo que las personas asuman que estaban saliendo solo porque le dio un like a una publicación.

Lincoln Palomeque fue enfático que esta clase de especulaciones no le afectan, pero sí le incomodaban por las demás personas que puedan terminar implicadas. El artista hizo un llamado para que se dejaran de afirmar cosas que no eran reales y que podían generar inconformidad en terceros.

“Las bobadas que hay que leer en redes, ahora dar ‘like’ a una foto es que uno está saliendo con alguien. Dejen de afirmar cosas que no son, ni siquiera por mí, es por respeto a la otra gente de la que hablan”, fue el mensaje que escribió el reconocido actor, visiblemente molesto.