‘La casa de los famosos’: conmovedora visita del novio de ‘La Segura’ sacó lágrimas; le dio importante consejo

Según explicaron las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo, las reglas son claras; no interactuar con ellos, que los invitados no lleven información sobre lo que está pasando en el exterior o advertir las alianzas que se están haciendo en el programa. Todo esto mientras, los concursantes, permanecen completamente inmóviles ante su ingreso.

De esta manera, la primera en entrar a la casa fue Koral Costa, esposa del actor y humorista Omar Murillo, quien le dedicó un sentido mensaje de apoyo y admiración, asegurando que se casaría “una y mil veces más” con él. “Amor mío, eres el hombre más hermoso que tengo en mi vida, eres mi vida completa, no te imaginas mis días sin ti. Me acuerdo mucho que nos conocimos hoy, al día siguiente nos hicimos novios, a los tres días nos fuimos a vivir y al mes nos casamos”, fue parte de lo que expresó durante su visita.

La Segura recibió a su novio Ignacio Baladán en La Casa de los Famosos y ella no pudo ocultar su emoción. | Foto: Tomada de YouTube Canal RCN

El segundo turno fue para Neider, el novio de Karen Sevillano, dedicando unas amorosas palabras a la creadora de contenido, pero también recordándole: “Tú viniste a ser cruel con nadie, téngalo muy presente. Me encantaría que buscaras una mejor forma de expresar lo que sientes y decir lo que piensas, te lo pido, mi amorcito, respira profundo y luego lo dices”.

Ya en la tercera ronda, aunque la actriz Nataly Umaña guardaba la esperanza de que fuera su esposo, Alejandro Estrada , en realidad quien llegó al reality fue el uruguayo y también influencer Ignacio Baladán, novio de Natalia Segura, más conocida en el mundo digital como La Segura, quien compartió un sentido mensaje que no solo hizo llorar a su novia, sino a otras concursantes del programa.

“¿Dónde estás que te quiero ver? Amor, te amo con toda mi alma, tu familia te manda saludos, mi familia también. Quiero que te disfrutes esto, bájale dos, sé amable, sé lo que sos vos, hablando del corazón. Yo sé que siempre vos das más de lo que recibís y por eso estás así, pero ya, no pasa nada, no tengas miedo”, dijo mientras la creadora de contenido lloraba de la emoción.

Posteriormente, la invitó a analizar su forma de actuar frente a los problemas que se presentan en La casa de los famosos, compartiendo unas palabras de aliento para que se mantenga fuerte en la competencia. “No pasa nada, no tengas miedo a nadie, ni nada. Quiero que estés tranquila y que disfrutes. No quiero ver más esas palabrotas, no te quiero ver más pelear. Con la niña, no”, agregó.