La conmovedora conversación que Iván Lalinde tuvo con su madre, quien sufre de Alzheimer

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos en los hogares colombianos. Durante su carrera, ha acompañado varios programas, como El precio es correcto, el noticiero y la reciente edición de La Voz Kids.

A principios de septiembre, Lalinde compartió por medio de su cuenta de Instagram un video junto a su madre, la señora Teresa. En esa oportunidad, el presentador matutino mostró a la mujer que le dio la vida y les contó a sus seguidores sobre su estado de salud actual.

“Tengo a doña ‘Tere’ al lado, pero es que está desalentadita; se la pasa durmiendo, con sueñito, la vitalidad se le ha ido mucho”, indicó Iván Lalinde, abriendo su corazón con su comunidad de seguidores.

Así mismo, el presentador recalcó los mensajes que recibe de las personas que lo siguen: “Lo que hay que darles es, como ustedes dicen, mucho amor, mucha paciencia y hay que entretenerla con la gente que quiere”.

La señora Teresa padece de Alzheimer, una enfermedad progresiva que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Por ello, el trato con su hijo Iván se da bajo una dinámica bastante especial.

Hace poco, Iván Lalinde compartió un nuevo video en compañía de su madre, con quien tuvo una conmovedora conversación. “Mami, ¿por qué vive tan cansadita ya?”, le preguntó el presentador. “Tan cansada... Porque he trabajado mucho... Uno tiene que hacer muchas cosas todos los días”, respondió la señora Teresa.

Cuando Iván Lalinde le preguntó sobre qué tipo de cosas debía hacer, su madre respondió: “Cuidarlos a ustedes, mis hijos”.

El video ya cuenta con más de 14.000 ‘Me gusta’ y ha recibido centenares de comentarios. “Qué belleza de video”, escribió la presentadora Linda Palma; “Qué hermosura”, expresó el grupo musical Siam; “Mmmjj que delicia es ella!!”, anotó la presentadora Laura Acuña.

“¡Vos no digas nada que bostezas parejo!!! Par de hermosos!!!”; “Son demasiadas cosas buenas en un solo ser humano. Me muero de amor por Tere”; “Es una dulzura de ser. La amo mal”; “Sos muy hermoso, buen hijo, sos muy lindooo, te adoro”; “Como quisiera tener grabados momentos así con mi madre, se me fue al cielo hace 6 años ya, pero en mi corazón y en mi mente está siempre presente y doy gracias a Dios por regalarme como madre”; “Momentos hermosos, llenos de amor”, dicen otros comentarios dejados por los seguidores del presentador.

Laura Acuña e Iván Lalinde aclararon su relación, ¿no se llevan bien?

Laura Acuña e Iván Lalinde son presentadores de televisión que cuentan con una larga trayectoria en los medios colombianos. A pesar de su larga trayectoria, nunca habían compartido escenario juntos hasta la sexta temporada de La Voz Kids.

No obstante, muchos seguidores del programa habían estado a la expectativa por la relación de los dos, pues anteriormente se había escuchado rumores sobre que a la periodista no ha mantenido buena relación con sus compañeros en proyectos anteriores.

Por ello, muchos rumoraban que los presentadores no se estaban llevando del todo bien. Sin embargo, las especulaciones se acabaron cuando los famosos publicaron en sus redes sociales que no era así.

En una serie de fotos, el presentador paisa mostró lo bien que se llevó con Acuña y aseguró que se habían hecho buenos amigos.

“¡Y sí! Nos hicimos parceritos. Gracias, Laura”.

Por otro lado, Lalinde en varias ocasiones fue preguntado por la relación de los dos en las dinámicas de preguntas y respuestas que pone en la aplicación, en ellas ha resaltado que Acuña es muy buena como compañera de trabajo.

“Laura es muy buena partner. Yo he tenido muy buenas partners siempre: Yaneth Waldman, Andrea Serna, Carolina Cruz, Lina Marulanda, Adriana Arboleda, Patricia Vásquez, Carolina Soto… todas, todas”, dijo.