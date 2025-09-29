Suscribirse

La estrella de Hollywood Sylvester Stallone publicará sus memorias en 2026, revelará anécdotas inéditas sobre su infancia y su estrellato

El icono del cine lanzará un emotivo libro que contará con historias exclusivas de su vida personal.

Redacción Gente
29 de septiembre de 2025, 10:33 p. m.
EL ACTOR DE HOLLYWOOD SYLVESTER STALLONE PUBLICARÁ EN MAYO DE 2026 SUS ESPERADAS MEMORIAS: LOS ESCALONES
Sylvester Stallone publicará en mayo de 2026 sus esperadas memorias | Foto: Collage fotos RM Sotheby's @rmsothebys / Penguin Random House

Sylvester Stallone, leyenda viva del cine de acción y creador de las icónicas sagas Rocky y Rambo, lanzará en mayo de 2026 su esperado libro de memorias titulado ‘Los escalones’.

Las memorias, editada por Plaza & Janés de Penguin Random House, promete ser mucho más que una biografía convencional, se tratará de un testamento íntimo, revelador y lleno de enseñanzas sobre resiliencia, esperanza y superación personal inspiradas en su propia vida y en la emblemática escena de Rocky donde sube corriendo los setenta y dos escalones del Museo de Arte de Filadelfia.

Contexto: Feria Internacional del Libro de Barranquilla, el evento que le rendirá tributo al escritor Orlando Fals: le contamos
En mayo 2026 llegarán a España las memorias de uno de los actores, guionistas y directores más venerados de todos los tiempos, el legendario Sylvester Stallone, que Plaza & Janés/Penguin Random House Grupo Editorial publicará en España y Latinoamérica en papel, en formato digital y en audiolibro.
En mayo 2026 llegarán a España las memorias de uno de los actores, guionistas y directores más venerados de todos los tiempos, el legendario Sylvester Stallone, que Plaza & Janés/Penguin Random House Grupo Editorial publicará en España y Latinoamérica en papel, en formato digital y en audiolibro. | Foto: Plaza y Janés / Penguin Random House

En ‘Los escalones’, Stallone narrará sin tapujos su camino desde una infancia difícil, marcada por el acoso, el maltrato, momentos de violencia e incluso un episodio de haber sido tiroteado, hasta convertirse en una figura que ha dejado una huella imborrable en Hollywood.

El libro es la culminación de décadas de reflexión, iniciadas desde que, a los 12 años, Stallone se sentó por primera vez en esos escalones y empezó a soñar con ser un héroe. Su relato se extiende más allá del actor estrella, con reflexiones personales que buscan acompañar y motivar a los lectores para abrazar la vida con valentía y autenticidad.

Contexto: El expresidente César Gaviria lanza libro: “Mi camino junto a Virgilio Barco y Luis Carlos Galán hacia la Constitución de 1991″
En sus inicios, cuando vivía en la calle, Stallone debió aceptar participar de una película pornográfica para poder conseguir dinero para sobrevivir.
En sus inicios, cuando vivía en la calle, Stallone debió aceptar participar de una película pornográfica para poder conseguir dinero para sobrevivir. | Foto: Getty Images/ Toni Anne Barson

Sylvester Stallone, nacido en 1946 en Nueva York, tuvo que luchar contra grandes obstáculos; no solo aspira en estas memorias a contar los hitos de su carrera, sino también a compartir sus aprendizajes sobre la vida y el combate, utilizando la metáfora de subir al ring y aguantar todos los asaltos hasta sonar la campana.

Sobre su libro, el actor reveló en rueda de prensa que ‘Los escalones’ representa la expresión de lo que desea que sea su legado. “Quiero utilizar todo eso y subir corriendo otra vez aquellos escalones, vivir esos momentos de liberación y éxtasis, y dar un puñetazo en el aire en señal de victoria; y estoy deseando acompañar a los lectores en ese viaje”, afirmó Stallone.

Contexto: Pedalazos, el libro del periodista Javier Ferreira que resume la historia del ciclismo en Santander

Las memorias de Stallone no solo documenta los éxitos hollywoodenses de Stallone, incluyendo el guion y papel protagonista en Rocky en 1976, que le valió nominaciones a los premios Óscar y consolidó su carrera, sino que también explora su faceta como guionista y director, mostrando la complejidad detrás de la estrella de la acción.

‘Los escalones’ se publicará en formatos papel, digital y audiolibro, y llegará a España, Latinoamérica y probablemente a un público global.

Contexto: Murió Carl Weathers: reviven la inesperada confesión de Sylvester Stallone sobre la muerte de Apollo Creed en ‘Rocky IV’
Burt Young y Sylvester Stallone fueron grandes amigos.
Burt Young y Sylvester Stallone fueron grandes amigos. | Foto: Getty Images

Con más de 400 páginas de contenido, la autobiografía refleja una historia universal de superación personal y artística y ofrece un enfoque cercano y humano al hombre detrás del personaje de Rocky Balboa, cuyo emblemático ascenso por los escalones ha inspirado a millones en todo el mundo.

Además, esta historia será un recorrido por los años, los desafíos y las victorias que definieron a Stallone como un icono de la cultura popular contemporánea.

Contexto: ¿En cuánto subastarán el Ferrari 65 GTC/4 de Sylvester Stallone? Fue uno de sus preferidos

‘Los escalones’ no solo será un libro de memorias, sino una invitación a entender la vida como un combate que vale la pena pelear, un mensaje que Sylvester Stallone, a sus 79 años, desea compartir con sus seguidores y con nuevas generaciones para que encuentren en su lucha cotidiana un sentido de propósito y esperanza.

1. La estrella de Hollywood Sylvester Stallone publicará sus memorias en 2026, revelará anécdotas inéditas sobre su infancia y su estrellato

