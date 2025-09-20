Pedalazos, el libro del periodista Javier Ferreira que resume la historia del ciclismo en Santander

El periodista Javier Augusto Ferreira Jiménez, quien tiene una trayectoria de más de 25 años en la profesión, presentó su libro Pedalazos, en el cual cuenta sus vivencias en años de cubrimiento del ciclismo en Santander.

El comunicador dio a conocer al público su obra en la Feria del Libro de Bucaramanga 2025, hasta donde llegó después del espaldarazo que recibió del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de la ciudad.

Su proyecto fue declarado como el ganador en la categoría Creación en literatura para obra inédita en crónica, lo que lo llevó a concretar ese sueño que tenía cuando empezó a escribir el borrador de su historia.

Ferreira Jiménez explicó que la idea de la obra surgió en medio de la pandemia y se empezó a concretar a mediados de 2021, por lo que empezó a trabajar sin descanso en lo que sería ese primer borrador que lo llevó a la cúspide.

“Tomé los textos y entrevistas que había realizado en los años como periodista, organicé un primer borrador a modo de antología y cada cierto tiempo iba revisando y trabajando en sus páginas”, señaló el autor.

Buenos días, estrellitas ✨ literarias ✨ empiezo el día más feliz que dos felices. Me llegó el libro de la imprenta y está precioso. Este sábado es el lanzamiento en @Ulibro

Cafecito para empezar el martes y con la energía recargada. pic.twitter.com/FBZyg1toUr — Javier Ferreira (@javierferreiraj) August 26, 2025

El periodista santandereano centró su historia en el ciclismo de Santander, ya que tenía que cumplir con los requisitos de la convocatoria para resaltar los valores del departamento, pero su idea es romper las fronteras.

Aunque se lamenta por dejar por fuera algunos temas y cubrimientos que realizó del ciclismo profesional colombiano, está convencido que con el material que tiene puede arrancar otro libro que amplíe el proyecto.

“No se trata de contar la historia oficial del ciclismo de Santander, sino de la vida de una persona apasionada por este deporte y sus encuentros con ídolos y personalidades que le emociona ver y conocer, por eso la narración se aleja de la imparcialidad del periodista y se muestra cercano a la emoción del fanático”, señaló Javier Ferreira.

La historia empieza con un relato personal de cuando sus padres le regalaron su primera bicicleta y pasando detenidamente por encuentros con ciclistas como José Serpa, Félix ‘el Gato’ Cárdenas, Abelardo Rondón, Aristóbulo Cala, Ximena Díaz, Karol Duarte y Ana Cristina Sanabria.

En sus páginas Ferreira Jiménez expuso los cambios que ha tenido el ciclismo profesional en las últimas décadas y cómo va más allá de los resultados y victorias, y se construye con esfuerzos y momentos difíciles.

El texto se acompaña con ilustraciones realizadas por la artista audiovisual Erika Díaz Rangel, lo que hace del texto una pieza especial.

Javier Ferreira es profesor del programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga desde hace 18 años y se ha dedicado a cubrir eventos de ciclismo en su región.