Pedalazos, el libro del periodista Javier Ferreira que resume la historia del ciclismo en Santander

El comunicador ganó premio con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga por su obra.

Redacción Semana
20 de septiembre de 2025, 6:49 p. m.
Javier Ferreira tiene una trayectoria de 25 años en el periodismo. Durante su carrera ha ganado en dos oportunidades el Premio Departamental de Periodismo de Santander ‘Luis Enrique Figueroa Rey’ en la categoría Mejor trabajo deportivo en prensa
Javier Ferreira tiene una trayectoria de 25 años en el periodismo. Durante su carrera ha ganado en dos oportunidades el Premio Departamental de Periodismo de Santander ‘Luis Enrique Figueroa Rey’ en la categoría Mejor trabajo deportivo en prensa | Foto: ERIKA DÍAZ RANGEL

El periodista Javier Augusto Ferreira Jiménez, quien tiene una trayectoria de más de 25 años en la profesión, presentó su libro Pedalazos, en el cual cuenta sus vivencias en años de cubrimiento del ciclismo en Santander.

El comunicador dio a conocer al público su obra en la Feria del Libro de Bucaramanga 2025, hasta donde llegó después del espaldarazo que recibió del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de la ciudad.

Su proyecto fue declarado como el ganador en la categoría Creación en literatura para obra inédita en crónica, lo que lo llevó a concretar ese sueño que tenía cuando empezó a escribir el borrador de su historia.

Ferreira Jiménez explicó que la idea de la obra surgió en medio de la pandemia y se empezó a concretar a mediados de 2021, por lo que empezó a trabajar sin descanso en lo que sería ese primer borrador que lo llevó a la cúspide.

“Tomé los textos y entrevistas que había realizado en los años como periodista, organicé un primer borrador a modo de antología y cada cierto tiempo iba revisando y trabajando en sus páginas”, señaló el autor.

El periodista santandereano centró su historia en el ciclismo de Santander, ya que tenía que cumplir con los requisitos de la convocatoria para resaltar los valores del departamento, pero su idea es romper las fronteras.

Aunque se lamenta por dejar por fuera algunos temas y cubrimientos que realizó del ciclismo profesional colombiano, está convencido que con el material que tiene puede arrancar otro libro que amplíe el proyecto.

“No se trata de contar la historia oficial del ciclismo de Santander, sino de la vida de una persona apasionada por este deporte y sus encuentros con ídolos y personalidades que le emociona ver y conocer, por eso la narración se aleja de la imparcialidad del periodista y se muestra cercano a la emoción del fanático”, señaló Javier Ferreira.

La historia empieza con un relato personal de cuando sus padres le regalaron su primera bicicleta y pasando detenidamente por encuentros con ciclistas como José Serpa, Félix ‘el Gato’ Cárdenas, Abelardo Rondón, Aristóbulo Cala, Ximena Díaz, Karol Duarte y Ana Cristina Sanabria.

En sus páginas Ferreira Jiménez expuso los cambios que ha tenido el ciclismo profesional en las últimas décadas y cómo va más allá de los resultados y victorias, y se construye con esfuerzos y momentos difíciles.

El texto se acompaña con ilustraciones realizadas por la artista audiovisual Erika Díaz Rangel, lo que hace del texto una pieza especial.

Javier Ferreira es profesor del programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga desde hace 18 años y se ha dedicado a cubrir eventos de ciclismo en su región.

Pedalazos ya está a disposición del público, en primera mano de su autor, por mensaje directo en las cuentas de Instagram y Twitter (@javierferreiraj).

