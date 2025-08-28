De sueño universitario a gran evento cultural: así se vivió la Feria del Libro de Bucaramanga

Lo que arrancó hace 23 años como una idea de un grupo pequeño de entusiastas por la literatura, en salones y plazoletas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se convirtió en un gran evento cultural que promueve la lectura y le abre espacio a nuevos escritores de la ciudad y la región.

Esta feria del libro se vive intensamente cada año. Son cerca de 400 eventos entre conversaciones, talleres, conciertos y espacios para editoriales independientes, nuevos talentos y fomentar en niños y jóvenes el amor por la lectura.

Juan Camilo Montoya, rector de la Universidad, destacó el impacto de la Feria del Libro de Bucaramanga para la ciudad, el departamento y el país. Este año se celebró del 22 al 31 de agosto en Neomundo Centro de Convenciones.