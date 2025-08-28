Suscribirse

Cultura

De sueño universitario a gran evento cultural: así se vivió la Feria del Libro de Bucaramanga

Durante 10 días la ciudad celebró esta fiesta alrededor de la literatura. Nuevos talentos y editoriales independientes protagonizaron este encuentro que llegó a su edición número 23.

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 7:50 p. m.
Durante 10 días Bucaramanga celebró esta fiesta alrededor de la literatura. | Foto: Semana

Lo que arrancó hace 23 años como una idea de un grupo pequeño de entusiastas por la literatura, en salones y plazoletas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se convirtió en un gran evento cultural que promueve la lectura y le abre espacio a nuevos escritores de la ciudad y la región.

Esta feria del libro se vive intensamente cada año. Son cerca de 400 eventos entre conversaciones, talleres, conciertos y espacios para editoriales independientes, nuevos talentos y fomentar en niños y jóvenes el amor por la lectura.

Juan Camilo Montoya, rector de la Universidad, destacó el impacto de la Feria del Libro de Bucaramanga para la ciudad, el departamento y el país. Este año se celebró del 22 al 31 de agosto en Neomundo Centro de Convenciones.

“La acogida de Bucaramanga siempre es maravillosa”, aseguró el autor de El país de la nostalgia. La idea de este espacio es fomentar la lectura y hay un salón especializado de literatura infantil. Línea de exposiciones de editoriales independientes que promueven nuevos talentos y también convocatoria de escritores de la región.

