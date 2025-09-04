Colombia será el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2025

La Feria Internacional del Libro de Monterrey (FILMTY), organizada por el Tecnológico de Monterrey, anunció que Colombia será el país invitado de honor en su edición número 33, que se llevará a cabo del 11 al 19 de octubre de 2025, en Cintermex. El evento ofrecerá una amplia programación literaria, musical y cinematográfica con la participación de reconocidas voces de la literatura colombiana y de América Latina.

La delegación de Colombia estará conformada por escritoras y escritores como Pilar Quintana, Andrea Cote, Tania Ganitsky, Rodrigo Bastidas, Lina María Parra, Laura Ortiz y Mario Mendoza, además de editoriales independientes. “Contar con Colombia como país invitado de honor permite mostrar en Monterrey la fuerza de su tradición literaria y su experiencia en promoción de la lectura, consolidando la Feria como un espacio de intercambio cultural y académico de alcance internacional”, afirmó Henoc de Santiago, director de la FILMTY.

El programa incluirá conciertos de Frente Cumbiero, Candelazos Tropicales y el Coro de los Andes, un ciclo de cine de terror colombiano, muestras de videoarte en el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) y la presentación de la Biblioteca de Escritoras Colombianas. La inauguración contará con diálogos sobre migración y narrativa contemporánea entre Laura Restrepo, Rosa Montero, Leila Guerriero y Tatiana Țîbuleac.