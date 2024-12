Para la muestra, su particular familia, que sobrepasa los límites tradicionalmente conocidos y es un ejemplo de la diversidad sexual de hoy.

Si en Sex and the city, Cynthia Nixon encarnaba a la abogada Miranda Hobbes, acaso la más conservadora del grupo de amigas inseparables protagonistas de la serie de televisión, lo cierto es que en la vida real ella es bastante liberal.

Años más tarde, tras descubrir que era lesbiana, Cynthia conoció a la activista Christine Marinoni en la Alliance for Quality Education , organización fundada en Nueva York por esta última, con quien se casó en 2012.

Resulta que Cynthia formó un hogar en 1988 con Danny Mozes, su novio del colegio. Aunque la relación no prosperó, quedaron dos hijos: Samantha y Charles Ezekiel Mozes.

Ahora resulta que el niño no tiene un padre sino dos: Michael Growler, vestuarista de Sex and the city, y su esposo William Bowers.

Cynthia y Michael se conocieron más de una década atrás, cuando trabajaron juntos en la obra de teatro Rabbit hole, por la cual ella ganó un Premio Tony. Luego hicieron equipo en las dos películas de Sex and the city y más recientemente en otra obra de Broadway, Little foxes.

En fin, han construido una estrecha relación como para que ella le pidiera ser donante en la procreación de su hijo, pero lo curioso es que Michael también es abiertamente homosexual y tiene su propio esposo, William Bowers, a quien Cynthia le atribuye, de igual modo, la paternidad del pequeño Max.