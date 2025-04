La Jessu regresó a ‘La casa de los famosos’ y le declaró la guerra a Yina Calderón: “doble cara”

Este fue el momento en el que La Jesuu reingresó a la producción

“Te voy a decir algo, hay algo en ti que admiro y es como puedes dormir tranquila teniendo dos caras . Te voy a pedir encarecidamente que, en el tiempo que queda de la competencia, no me dirijas la palabra bajo ninguna circunstancia”.

Esto enfureció a Yina, quien no se quedó callada y frente a las cámaras de la producción le dijo: “Recuerda que yo a ti no te voy a dar importancia y que tú acabas de llegar y que yo no te voy a dar el foco que estás buscando porque para estar a mi nivel, te falta luz, acabas de entrar”.

Manifestó además que se siente arrepentida de haberse alegrado por su regreso: “Yo jamás voy a ser enemiga tuya porque a mí no me das el nivel (...) No me vas a venir a quitar nada, yo grito a quien se me dé la gana. A mí me respeta, babosa”.