Este gesto sorprendió a miles de personas, quienes creyeron que se iría contra Emiro o Melissa, quienes no eran integrantes de ‘Las chicas fuego’. Esta jugada vino con un reproche de la empresaria de fajas, quien se fue contra la paisa por el juego que estaba realizando.

De igual manera, la hija de Karina García replicó lo que se veía en cámaras, señalando que no se podía confiar en nadie, pues todo en ese reality mostraba el tipo de persona que era cada participante.

“Uno aprende mucho, hoy aprendimos una cosa nueva... Una cosa que uno ya sabe. Tú no puedes confiar en nadie, ni en tu propia familia a veces”, mencionó en Instagram.

Yina se fue contra Karina García por “su mal juego”

Al finalizar el proceso de nominación, Yina conversó con la Toxi Costeña y le confesó que sentía que Karina estaba actuando de forma independiente, alejándose del grupo y trazando su propio camino en la competencia. Cuando Karina se aproximó para preguntar sobre lo ocurrido, Yina no dudó en responderle directamente.

“Me di cuenta de que tú estás jugando solo para ti. Estás pensando solo en ti y no en nosotras, yo lo sé por todos tus actos. No te habías terminado de cuadrar con Altafulla y ya tenías cuadrado todo lo que ibas a hacer con él. Bailando le dijiste que te protegiera a ti y no hablaste de la salvación para nosotros cuando somos un grupo”, dijo la influencer en la sala de la casa.