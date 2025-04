Yina Calderón hizo jugada traicionera con Karina García y le echó más sal a la herida; la tildó de envidiosa: “Solo te importas tú”

Yina Calderón le hizo jugada traicionera a Karina García

Del cuarto fuego, nominados estaban Altafulla y Lady Tabares y fue en este momento donde sucedió un espacio que dio paso a la traición entre amigas. Aunque no fue una decisión fácil de tomar, Yina optó por sacar de la placa a Lady Tabares y meter a su amiga, Karina García.

Luego de que la nominación terminara, Yina le aseguró a la Toxicosteña que su sentir es que Karina está jugando sola y se está alejando de ellas. En el momento en el que Karina se acercó a ellas para saber que fue lo que hizo, Yina no se quedó callada y aseguró:

“Me di cuenta que tú estás jugando solo para ti. Estás pensando solo en ti y no en nosotras, yo lo sé por todos tus actos. No te habías terminado de cuadrar con Altafulla y ya tenías cuadrado todo lo que ibas a hacer con él. Bailando le dijiste que te protegiera a ti y no hablaste de la salvación para nosotros cuando somos un grupo”, dijo la influencer.