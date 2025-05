La Jesuu recibió fuerte castigo en ‘La casa de los famosos’; le reveló información a la Toxicosteña

Hace dos semanas, Valentina Ruiz, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como La Jesuu, regresó a La casa de los famosos Colombia tras ser escogida por la Toxicosteña como la participante que merecía ‘resucitar’ en el reality del Canal RCN.

Con el paso de los días, la joven influenciadora se ha estado acoplando nuevamente al juego, generando conversaciones profundas con sus compañeros y compartiendo algunas de sus vivencias.

La Jesuu regresó a La casa de los famosos Colombia. | Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Sin embargo, en una reciente conversación con La Toxicosteña, no se percató de que estaba revelando información prohibida, pues habló del momento en el que se enteró de que regresaría al programa, lo que, horas más tarde, le acarreó una sanción por parte de la producción.

“Jesuu, desde tu regreso se te advirtió que debías tener cuidado de no dar información del mundo exterior, lo has hecho en varias ocasiones y te hice advertencias, pero hoy, en medio de una charla con La Toxicosteña, volviste a hacerlo. Por eso, he decidido que, a partir de este momento, estás nominada, sin derecho a ser salvada”, dijo ‘El Jefe’ en medio de la transmisión en vivo.

Al ver lo afectada que se mostró con la decisión, Carla Giraldo y Marcelo Cezán le dieron la autorización a La Jesuu para explicar lo sucedido.

“Te juro por Dios que estábamos hablando con Cindy (La Toxicosteña) de un tema personal. Yo asumo las cosas, pero yo le estaba contando a ella cómo me sentí y lo que yo viví, me puse hasta a llorar de acordarme (...) Le dije que la resurrección a mí me cambió la vida porque yo la estaba pasando muy mal, este fue mi pecado. Yo no le estaba diciendo nada del otro mundo”, dijo al borde del llanto y la preocupación.

No obstante, pese a que intentó justificar sus palabras, los presentadores le dejaron claro que ya no había nada que hacer, y debía aceptar la sanción, pues ya que esta no sería retirada.

“Lo escuchamos y lo vimos todo, ya ‘El Jefe’ tomó la decisión. Yo sé que no lo haces con maldad, ni con ganas de dar información, pero después de tanta convivencia, se salen cositas”, dijo Carla Giraldo.