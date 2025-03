La Jesuu se confesó en SEMANA: dijo la razón por la que dormía tanto en ‘La casa de los famosos’

Por otro lado, manifestó que en algunas ocasiones no lograba sentirse cómoda con las discusiones que existían entre sus compañeros, razón por la cual prefería aislarse y ubicarse en lugares alejados de la casa, en los que en medio de la soledad, no lograba controlar sus impulsos por dormir.

“Ya después, con la dinámica del juego, yo entiendo que hay cositas que no me gustaban y me di cuenta de que prefería estar solita y en mi soledad, me quedo dormida”.