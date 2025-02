La Liendra soltó pesada broma y mencionó a Daniella Álvarez; le dan ‘palo’ en redes: “Está mostrando su verdadero yo”

Sin embargo, recientemente, la atención de más de uno se ubicó en Mauricio Gómez, conocido como La Liendra , quien estaba realizando una actividad con sus compañeros cuando soltó una broma pesada. Aunque se basó todo en el humor negro, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

La Liendra: “Uy, no, no”

Estas palabras no fueron tomadas de la mejor forma por sus compañeros y espectadores, ya que consideraron que se pasó con el tipo de broma que estaba haciendo. El paisa se refirió a la presentadora de televisión, debido a que le amputaron una de sus extremidades inferiores por una serie de sucesos de salud que golpearon su cuerpo.

Por que esto no es viral de la liendra ? 🥴que chiste tan 🥴Daniela es un ejemplo de mujer y de resilencia que la novia salga hablar de esto #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/JNHIdHQ01N

“¿Por qué esto no es viral de La Liendra? Qué chiste tan paila”, “Ya está mostrando su verdadero yo”, “Horrible comentario, de pésimo gusto...el man ni siquiera terminó el colegio, no se puede esperar mucho”, “Pero lo están amando por esa casa y no cambia”, “Esa gon#$%&”, “Se pasó con ese comentario”, entre otros comentarios.