La mala hora que atraviesa Drake Bell, uno de los protagonistas ‘Drake & Josh’; ha protagonizado varios escándalos

Una de las series más populares de Nickelodeon fue Drake & Josh, la cual se estrenó el 11 de enero en 2004 y fue suspendida en septiembre de 2007. Sus protagonistas fueron Drake Bell y Josh Peck, quienes lograron un gran reconocimiento a nivel mundial.

De allí en adelante, el joven actor de 36 años ha estado involucrado en diferentes escándalos en los que, incluso, ha tenido que ir a prisión. El último y más reciente, fue en diciembre de 2022 en el que un medio británico, el Dayli Mail, publicó unas imágenes en las que se le veía inflando globos, por 30 minutos, dentro de un coche y con su hijo en el asiento trasero.

Bell estaba estacionado frente a una tienda de cigarrillos y allí fue captado su extraño comportamiento; El medio dio a entender que podría haber estado drogado, sin embargo, no confirmó qué sustancia podrían tener los globos ni qué estaba haciendo el actor en ese momento.

Desde Estados Unidos, la esposa de la celebridad, Janet Von Schmeling, al enterarse de este comportamiento, habría decidido poner fin a su relación; según el medio estadounidense Page Six, la mujer tendría pensado poner fin a un matrimonio de 3 años.

“Tuvieron algunos momentos increíblemente hermosos. Necesita concentrarse en estar saludable y serán excelentes padres en el futuro. Es un mal momento para Drake. Pero es un gran padre cuando está sano y sobrio”, indicó Page Six, dando crédito a una fuente cercana a la pareja.

El mismo portal aseguró en sus líneas que ante la situación, el actor habría tomado la determinación de buscar ayuda e internarse en su sitio de rehabilitación; sin embargo, parece ser muy tarde para salvar su relación.

not drake bell doing whipits with his kid in the car 🥴 pic.twitter.com/PwfikzFhno — ♡miso♡ (@hotsaucecowgirl) December 16, 2022

Bad Bunny, otro famoso que no la pasa bien

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido en el mundo del espectáculo como Bad Bunny, es una de las celebridades más populares del momento. Recientemente, el puertorriqueño anunció que se tomará un descanso de la música tras concluir su World’s Hottest Tour; sin embargo, en días recientes ha dado bastante de qué hablar debido a un hecho particular.

En video quedó registrado el momento en que el ‘Conejo malo’ le quitó el celular a una fanática que se acercó inesperadamente para grabarse junto a él y procedió a arrojarlo lejos de donde estaban. Las acciones de la mujer incomodaron al reguetonero, por lo que su reacción fue categórica.

Si bien es cierto que existen famosos que no disfrutan estar en el foco de las cámaras cuando el contexto no se presta para ello, ya sea con fanáticos o paparazzis, las críticas en redes sociales contra Bad Bunny no han parado. No obstante, otra parte de la comunidad de internautas lo ha defendido.

Frente a las opiniones divididas, y respondiendo principalmente a los críticos, Bad Bunny argumentó por qué reaccionó de esa manera. A través de su cuenta de Twitter, el intérprete de Me porto bonito dijo: “La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”.

Este fue el momento en que Bad Bunny le quitó el celular a la fanática y procedió a botarlo:

Apareció un nuevo video

Mientras que la controversia por el primer video no ha terminado, un segundo material audiovisual ya circula en redes sociales. En las imágenes se observa a Bad Bunny dentro de una discoteca donde, rodeado por una eufórica multitud, se va abriendo paso hasta que se encuentra con su némesis por estos días: el celular de un fanático.

Justo en ese instante, el cantante puertorriqueño le quitó el celular a un fanático y amagó con botarlo, sin embargo, luego se lo regresó. Según el video, los hechos habrían ocurrido en un bar de República Dominicana, aunque no detalla la fecha exacta en que sucedieron.a hija del mandatario Gustavo Petro arrancó el 2023 al ritmo de Bad Bunny

Frente a este video, los comentarios de los internautas no se han hecho esperar. La cuenta de Instagram Rechismes reposteó el material y varios usuarios reaccionaron con todo tipo de comentarios.

“Se enloqueció el hombre, no pudo con su profesión”; “Se viene una canción”; “Síganle dándole plata a su ídolo”; “Este tipo mejor que no salga a la calle!”; “Sigan idolatrando”; “Mejor que no salga de su casa”; “Ya tiene plata para vivir dos vidas más, ya qué más le puede importar!”; “Se le subió la fama”; “Va a sacar una canción llamada lanza celulares”; “De ser humilde trabajador pasó a ser una persona engreída y con la fama en la cabeza, y está mostrando de dónde viene. Sigan idolatrando”, dicen algunas de las respuestas destacadas.