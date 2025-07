“El hombre supuestamente más fuerte de Alpha que es Leo. Vuelvo y se lo repito, el King Kong soy yo, me ve flaco, pero soy fuerte e inteligente , y he competido con gente más fuerte que él. No le voy a tener miedo”, dijo refiriéndose a Leo.

“Si él tiene una competencia conmigo, pues la está teniendo él y si cree que es más fuerte que yo que nos pongan mano a mano si cree que me gana. Yo no me creo ni más ni menos que nadie aquí, no me voy a dejar afectar por las críticas del compañero”, agregó el integrando del equipo Alpha.