La periodista argentina, Leila Guerriero conversó con SEMANA sobre el oficio periodístico y los retos para las nuevas generaciones: “Nunca fueron tiempos florecientes”

La periodista conversó con SEMANA desde Cartagena sobre los retos del oficio y los ataques de líderes políticos a reporteros. La conversación se dio en el marco del Hay Festival.

SEMANA: Luego de una larga carrera en el periodismo, ¿cómo percibe el estado del oficio en la actualidad?

Leila Guerriero: Me parece que hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace mal; hay periódicos que están muy bien, hay periódicos que son supuestamente serios y ya no lo son. Puedo decirte lo que siento en general: me parece que el oficio está muy precarizado en todos los aspectos.

Precarizado en términos económicos, lo que gana hoy en día un periodista de planta y ni hablar de lo que se paga a un periodista freelance es vergonzoso. Siento que también está precarizado en términos de la cantidad de tareas que tiene que hacer un periodista, también en la cantidad de instancias que ayudan en una redacción a que funcione bien y a que salga una pieza de calidad.

Me refiero a que haya la cantidad de editores necesarios para trabajar con un equipo de periodistas. Todo eso está muy precarizado y, obviamente, conspira contra la calidad de las piezas que se expresen.

Leila Guerriero, Leonardo Padura y Juan Gabriel Vásquez: una conversación sobre el oficio periodístico en el Hay Festival Cartagena 2026

En el marco del Hay Festival Cartagena 2026, los escritores Leila Guerriero, Leonardo Padura y Juan Gabriel Vásquez conversaron junto al director de El País de España a propósito de los 50 años del diario. Foto: HAY FESTIVAL 2026

Hay algo que a mí me parece sumamente visible en muchísimos medios de comunicación, que es que se prioriza la cosa de ver quién llega primero antes de ver quién llega mejor, quién lleva mejor información, quién da distintos puntos de vista, quién habla con todos los que hay que hablar antes de publicar un texto, una foto, etcétera. En una era en la cual estamos siendo atacados, bombardeados por cuestiones graves, serias realmente, como las falsas noticias, como la desinformación.

A mí me parece que es como una tormenta perfecta para que se hable del desprestigio del periodismo. También el periodismo se ha dado muchos tiros en el pie para que eso suceda. Yendo tras el clickbait, yendo tras el título engañoso para que el lector tenga más captación y entonces los anunciantes vienen atrás de eso.

SEMANA: Bajo ese panorama, ¿usted recomendaría estudiar periodismo?

L.G.: No sé si es la mejor carrera que estudiaría y que recomendaría. Me van a odiar todas las escuelas de periodismo. Un periodista es casi una enciclopedia, es un tipo renacentista, es una persona que sabe un poco de todo y ojalá bastante profundamente algunas cosas. Una de las cosas sobre las que un periodista debería saber es historia, porque te da una perspectiva, una comprensión del pasado, te da una comprensión del presente con una buena densidad.

Yo creo que es un oficio precioso, un oficio noble. Nunca fueron tiempos florecientes para el periodismo. A mí me parece un trabajo increíble y también me parece que es un trabajo, como en tantas otras disciplinas, en el que nunca fue fácil abrirse paso y hacer lo que uno quería hacer.



SEMANA: ¿En algún momento de su vida se ha sentido en peligro por ser una mujer que ejerce el periodismo?

L.G.: No, en absoluto, pero puedo decir eso porque soy una persona completamente privilegiada y afortunada, porque sé que no es la realidad de la mayoría de las mujeres, no solo en América Latina, sino en muchas otras partes del mundo. A mí no me ha pasado nada nunca; de hecho, nunca me he sentido una mujer haciendo periodismo, sino una persona haciendo periodismo; yo no tengo esa mirada sobre un colega o sobre una colega. Lo primero que pienso no es “es hombre, es mujer”; yo pienso “es periodista”, uno que lo hace bien o lo hace mal; me da lo mismo el género que tenga.

SEMANA: ¿Cómo cree que el periodismo de largo aliento que usted practica se puede mantener vigente en los medios de comunicación?

L.G.: Creo que los medios de comunicación deberían invertir siempre en destinar a periodistas que ellos consideran que van a entregar un trabajo a la altura del tiempo que se les está dando, de lo que se espera de ellos, a trabajar temas de fondo, a trabajar con realidades muy complejas y después a darles en sus páginas un despliegue.

A veces ni siquiera es un problema de tiempo, ni siquiera es un problema de que uno esté esperando que le paguen una fortuna, porque los canales de la compensación económica son variados. Sino por el hecho de que a lo mejor te pasas tres meses investigando una cuestión y después el medio de comunicación te dice: “Tenemos tres páginas” y te dan ganas de lacerarte a vos misma por idiota o tener un ataque de rabia.

Las investigaciones tan largas requieren ese tiempo porque son temas muy complejos; lo complejo requiere sutileza y la sutileza requiere de mucho espacio en los medios de comunicación. Y eso para mí es sumamente importante, y es una pelea que hay que dar entre todos, porque si todos vamos renunciando y diciendo: “Ah, sí, claro, no hay problema, estuve cinco meses investigando, tengo que escribir dos páginas, está bien”, no. Me lo llevo a otro lado, lo publico en otro sitio.

Es mentira que los lectores no lean algo largo y es mentira que los lectores no lean largo en la web también. No leen aburrido, no leen un texto que no les importa, no leen un texto que está mal escrito, no leen un texto que es confuso. Pero si ves una pieza fantástica de Juan Villoro, de Martín Caparrós, te la vas a leer completa.



SEMANA: Usted es una mujer que proyecta mucha fuerza y a la que pareciera casi nada la perturba o le da miedo…

L.G.: Si tuviera un miedo que me perturbara, realmente no lo diría nunca en público. Creo que es algo completamente privado. A pesar de que escribo mucho sobre un mundo privado, la verdad es que cuento muy poco y la gente sabe muy poco de mi yo real. Aunque las cosas que cuento de mí son cosas reales, creo que nadie que pueda leer mis columnas puede decir que me conoce realmente. Muy poca gente me conoce.

Esa fortaleza que percibís de mí es algo que existe. No es una construcción. Siempre digo que en el apocalipsis zombi te conviene estar cerca de mí. Yo soy como esas farmacias abiertas 24 horas que tienen de todo, donde puedes comprar medicamentos, leche en polvo, desodorante, pilas. Yo tengo métodos y maneras, resuelvo y nos saco vivos de ahí de alguna manera.



SEMANA: En tiempos donde líderes políticos atacan y menosprecian a periodistas, ¿cómo hacer frente a ello desde el oficio?

L.G.: Creo que no hemos encontrado todavía una manera, yo no la tengo y me parece que hay gente mucho más capacitada que yo para estar más cerca de esto, que es una respuesta inteligente a todas estas cosas tan claves, a estos cambios tan intempestivos, a estas personas que dicen: “Hacés lo que yo quiero, porque yo mando” y “el mundo va a ser como a mí me parece”.

No creo que el miedo sea una respuesta a eso, no creo que las respuestas de tipo sarcásticas o burlonas o despreciativas de esos seres realmente amenazantes sean respuestas inteligentes.

Me parece que todavía no hemos encontrado una respuesta inteligente, porque obviamente es indignante, me parece horrible que se diga eso de un periodista o que se diga eso de un ciudadano.

Nos preocupamos mucho por los ataques a periodistas, pero también hay ataques desde el poder de primeros mandatarios a ciudadanos con una vida pública muy importante, a gente que se dedica a cantar o a gente que se dedica a escribir. Ataques muy lacerantes, y hay gente que lo soporta bien y gente que no lo soporta bien.

En general, todavía estoy buscando la manera de enfrentar y confrontar esos discursos porque, claro, ante estas cosas uno dice: “Bueno, no hay un diálogo posible allí”. Entonces, así como uno escribe para pulsar algo en un lector sensible que le produzca algo, tocaría buscar cómo pulsar algo en ese otro que parece un bloque inexpugnable de desprecio y de agresión. ¿Cómo se llega a eso? ¿Habrá manera de llegar? ¿No la habrá? ¿Cómo se responde con inteligencia a eso a lo que en principio no llamaríamos inteligente?