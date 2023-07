La polémica publicación que le retiraron a Andrea Valdiri de Instagram: así reaccionó la influencer

Sensei, participante del Desafío The Box, reveló que tuvo un pasado muy oscuro

Contexto: Sensei, participante del Desafío The Box, reveló que tuvo un pasado muy oscuro

Participó en videos musicales de varios artistas, incluyendo al legendario reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee , por lo que no se le hizo difícil escalar en su obtención de la fama, pues cada vez que subía una nueva pieza demostrando sus aptitudes, era replicada o comentada por grandes exponentes de la música como este.

No en tanto, algo que siempre ha hecho parte de sus publicaciones es la sensualidad. Y es que si bien ya no baila en cada post , sí derrocha erotismo en las fotos o videos que sube normalmente. Mucho del material suele hacerlo con poca ropa y más de una vez ha compartido desnudos completos, poniendo al límite el cumplimiento de las reglas de las redes sociales.

“La moralidad viene de las normas y costumbres que te inculcaron, somos de hogares diferentes, para mí el desnudo es un arte y además, hace parte de mi trabajo. Y como este es mi trabajo y no el tuyo, yo lo hago y tú me ves. En cuanto a mis hijas, las crío para que la realidad del mundo no las afecte, incluyendo los comentarios como el tuyo. Inquebrantables”, mencionó.