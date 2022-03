La reacción de Lina Tejeiro al escuchar canción de Andy Rivera

La reconocida modelo y actriz colombiana compartió un curioso momento con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde es muy activa y ya tiene 9,1 millones de seguidores.

Tejeiro estaba grabando sus historias para esta red social, como acostumbra a hacerlo casi todos los días, y hablaba a la cámara sobre su rutina y su peinado cuando, inesperadamente, menos de cinco segundos de la introducción de un tema la dejaron con la boca abierta.

La canción que dejó sorprendida a la modelo fue Monumento, del cantante colombiano y exnovio de Tejeiro, Andy Rivera.

La celebridad oriunda de Villavicencio no pudo disimular su emoción al oír los primeros momentos de este tema que interpretan el hijo de Jhonny Rivera y el reguetonero Ñejo.

A pesar de que intentó seguir hablando, la risa se apoderó de ella y no tuvo más opción que soltar la carcajada para luego burlarse del suceso.

“Me río porque sé que esta historia va a estar replicada en muchas páginas de chismes: “reacción de Lina cuando escucha canción de su ex””, afirmó entre risas Tejeiro, quien rápidamente cambió de tema.

El episodio ha sido comentado miles de veces por sus seguidores en redes sociales, quienes están a la expectativa de si la pareja de jóvenes volverá.

De hecho, en el cumpleaños del padre de Andy, el también cantante recibió varios comentarios sobre la situación amorosa.

La celebración, contó con un grupo de trovadores que animaron a los asistentes. Sin embargo, a su jocoso estilo, uno de los participantes no dudo en lanzar una pulla a Andy y preguntar si había vuelto con Tejeiro.

“Pero ya que veo a Andy, sentado ahí en esa esquina, yo quiero que usted nos cuente si en verdad volvió con Lina”, trovaron.

¿Qué tal la reacción de Lina Tejeiro con una canción de Andy Rivera? Hasta ella lo reconoció pic.twitter.com/ta5vPp6eHo — Ana (@PuraCensura) March 10, 2022

Lo que causó más sorpresa es que Andy no dijo nada, solo soltó unas risas y miró a su acompañante. Los asistentes no evitaron lanzar comentarios y risas en el momento. Sin embargo, se sabe que Tejeiro no asistió a la celebración, a pesar de que sí estaba invitada.

En su cuenta de Instagram, la modelo realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en la que reveló el verdadero motivo del porqué no fue a la celebración. “Porque no me invitaron. No mentiras, fue porque tenía otras cositas que hacer”, aclaró.

La sorpresa de un posible regreso de la pareja ha sido tal, que muchos seguidores empezaron a comentar el tema, al punto de hacerlos tendencia en Twitter.

Justamente, para aclarar dudas, la mamá de la actriz, Vibiana Tejeiro, interactuó con sus seguidores en la red social Instagram y habló sobre las especulaciones que vinculan a su hija con el cantante.

Por medio de la opción de caja de preguntas en la plataforma que habilitó Me gusta en sus historias, Vibiana se comunicó con sus más de 250.000 seguidores y dejó muy claro que ella nunca se ha distanciado de sus hijos. Uno de los cibernautas le preguntó si estaba distanciada de Lina porque volvió con Andy y, sin pensarlo dos veces, la mujer expresó su postura.

“La gente está muy loca, definitivamente. Yo nunca me he distanciado de mis hijos, de Lina menos, y si vuelve con Andy y esa es su felicidad, que sea muy feliz”, dijo, mientras aceptaba que la felicidad de sus hijos siempre va a ser la suya.