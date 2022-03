La reacción de Andy Rivera cuando le preguntaron si volvió con Lina Tejeiro

Los rumores sobre la unión entre Lina Tejeiro y Andy Rivera han puesto a los artistas en tendencia en redes sociales. De hecho, en el cumpleaños del cantante de música popular Johnny Rivera, padre de Andy, el también cantante recibió varios comentarios sobre la situación amorosa.

La celebración contó con varios artistas como Galy Galiano, Hebert Vargas, entre otros, que subieron al escenario a animar el festejo. Jhonny terminó por compartir varios momentos de la celebración, también aprovechó para agradecer a su hijo por todos los esfuerzos realizados para que el evento saliera todo un éxito.

“No puedo ser más afortunado ni más feliz, mi cumple fue más que especial, intento recapitular cada momento y es increíble, estoy en shock todavía, Andy quiso que fuera especial, pero se pasó tres pueblos, gracias, hijo mío. Te luciste con este homenaje en vida”, escribió el cantante en su cuenta.

La celebración también contó con un grupo de trovadores que animaron a los asistentes. Sin embargo, a su jocoso estilo, uno de los participantes no dudo en lanzar una pulla a Andy y preguntar si había vuelto con Tejeiro.

“Pero ya que veo a Andy, sentado ahí en esa esquina, yo quiero que usted nos cuente si en verdad volvió con Lina”, trovaron.

Lo que causó más sorpresa es que Andy no dijo nada, solo soltó unas risas y miró a su acompañante. Los asistentes no evitaron lanzar comentarios y risas en el momento. Sin embargo, se sabe que Tejeiro no asistió a la celebración, a pesar de que sí estaba invitada.

¿Por qué Lina Tejeiro no fue a la fiesta?

En su cuenta de Instagram, Tejeiro realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en la que reveló el verdadero motivo del porqué no fue a la celebración. “Porque no me invitaron. No mentiras, fue porque tenía otras cositas que hacer”, aclaró.

¿Andy Rivera y Lina Tejeiro están saliendo de nuevo?

El regreso de Lina Tejeiro con Andy Rivera ha sido uno de los chismes que más furor ha tomado por estos días y son muchos los que dicen que la pareja decidió darse una segunda oportunidad, tras haberse separado hace más de un año.

La sorpresa de un posible regreso de la pareja ha sido tal que muchos seguidores empezaron a comentar el tema, al punto de hacerlos tendencia en Twitter.

Justamente en esta red social, la actriz decidió publicar un mensaje que avivó aún más las dudas, pues aunque no se refirió directamente al tema, sí estuvo relacionado con las imágenes que todo el mundo está comentando.

“Tengo un máster en abrir los baños que justamente están ocupados”, fue la frase que publicó Tejeiro. Esto teniendo en cuenta que estas historias las grabó en un baño donde, en la parte de atrás, se encontraban dos objetos que aparentemente pertenecen a Rivera.

De inmediato, sus seguidores le pidieron que contara la verdad y que les dijera si el rumor era cierto: “Cuando el amor es verdadero siempre vuelve y, Lina, tú te mereces un amor bonito”; “Lina, cuenta ya si estás con Andy, esto me está matando”; “No puedo con tanta presión, me gustaría que dijeran que sí están juntos”; “Andy no ha podido encontrar a nadie más, siempre ha sido Lina”; “Me muero si están juntos, vuelvan y sean felices”, fueron algunos de los comentarios.