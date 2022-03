Video | “Pobre marido”: A Jhonny Rivera una seguidora casi lo ‘desbarata’ en pleno concierto

A través de su cuenta en Instagram, el cantante de música popular Jhonny Rivera compartió un curioso momento que vivió este jueves mientras ofrecía un concierto en una cancha de microfútbol.

En el video que compartió Rivera se observa que, mientras él cantaba, se acercó a sus seguidoras que lo grababan con sus teléfonos celulares. Como acostumbra el artista, él le iba dando la mano a sus fanáticas y, en medio de ello, una lo sujetó con fuerza, a tal punto que casi lo hace caer.

Sin embargo, el artista no le prestó atención a ello y siguió cantando como si nada hubiera pasado.

Pasada unas horas, Jhonny Rivera se tomó con humor lo acontecido con su seguidora y compartió en Instagram un video junto al siguiente mensaje: “Anoche casi me acaban de desbaratar. Mire lo que me pasó por ponerme a darle la mano a una señora tan fuerzuda jaja. Pobre marido”.

Y agregó: “Jajaja en qué trabajará esa señora tan fuerzuda jajaja así le jalará las _________ (termina la frase) ejemplo: campanas de la iglesia”.

Inmediatamente los seguidores del artista de música popular también reaccionaron con humor a lo sucedido.

“Te pasó como al Papa (...) ay yo no puedo de la risa jajajajajajajajaja (...) Se emocionó la abuelita tan bella, bueno yo también teniendo la oportunidad lo abrazo como osa (...) Jajajaja YO LO AMOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! me encanta la forma de ver las cosas, siendo otro se hubiera enfurecido! Todo mi respeto y mi admiración para ti (...) Jajajjajajaja, pobre Jhonny, casi lo revientan y no precisamente de celos”, comentaron algunos cibernautas.

Jhonny Rivera se estrelló en una lujosa moto

Jhonny Rivera les informó a todos sus seguidores que hace poco se estrelló en su moto, la cual había comprado como un regalo de cumpleaños. Según el cantante, todo ocurrió en la ciudad de Pereira.

“Mi gente, estrenándome la moto me estrellé. Entrando a Pereira hay una recta para llegar a mi casa, faltaban diez minutos, hay un policía acostado, va un carro, me paso al otro carril y también se pasa el carro, no miró el espejo, él dice que puso la direccional, pero yo no la vi y tenga le di por detrás durísimo”, narró Rivera a sus fanáticos.

Al parecer el artista sufrió pocos golpes en su cuerpo, pero la que sufrió bastante fue su querida moto de lujo.

“Miren el rin cómo quedó del tiestazo tan verraco, gracias a Dios a mi no me pasó nada, me está es doliendo como la ingle, como que me desgarré”, dice Rivera.

Jhonny Rivera se estrelló en la moto, mientras Ucrania sigue siendo bombardeada por Rusia y se acerca el fin del mundo…

Pero primero lo primero, cómo está jhonny? #famosos #accidente #colombia pic.twitter.com/I5mo9zCf1O — YoSoyÓmicron (@leolemoine) March 2, 2022

Y claramente en un video que publicó posteriormente en Instagram dejó ver el golpe que le causó un hematoma en su pierna derecha y cómo está haciendo terapias con electrodos para recuperarse del trauma que le dejó el accidente.

“Si creen que está mal hecho me dicen y la bajo ligero, y les ofrezco disculpas, solo quería que vieran el severo morado que me salió”, dice la publicación en la que varios seguidores le dejaron mensajes de aliento para su pronta recuperación.