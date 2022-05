La respuesta de Mateo Carvajal a seguidora que lo trató de “mantenido”

Mateo Carvajal tuvo que responder a una cibernauta que lo trató de “mantenido”, luego que él publicara en Instagram algunos videos en los que se sentía orgulloso por el apoyo económico de su novia, la empresaria Stephanie Ruiz.

En las historias que publicó en su cuenta de Instagram que tiene cerca de 4,2 millones de seguidores, el ganador del reality Desafío Súper Humanos del Canal Caracol, contó cómo su novia lo ayuda.

“Mujeres, cuiden valoren a sus hombres como si fueran un gran tesoro. Mire mi flaca tan linda, me vine a un evento y me mandó a dos muchachos, dos trabajadores de ella solamente para que me cuidaran”, afirmó Carvajal en una de sus publicaciones.

Pero el influenciador también contó que su novia le va a dar la cuota inicial para un regalo, “una moto”, señaló Mateo Carvajal y comenzó a ver varias opciones, entre ellas una de 78 millones de pesos y otras más de alta gama.

“Voy a ver de que me antojo, muchas gracias, mi flaca”, afirmó Carvajal, quien luego de estas declaraciones recibió un audio de una usuaria de la red social que lo criticó por aceptar esos regalos de su pareja.

“Si le parece ser muy orgulloso de ser un mantenido, pues siga siendo un mantenido, a mí no me gustaría que me mantuvieran, muchas gracias, no hay nada como ganarse la vida uno mismo”, fue el mensaje que le enviaron a Mateo Carvajal.

“Señoras, tranquilas, no es que Stephanie me dé todo y me mantenga. Es que a ella le nace colaborarme, porque al hombre se le debe ayudar, se le debe querer, cuidar y contemplar en lo económico, en lo emocional”, fue la respuesta del influenciador a la cibernauta que lo trató de mantenido.

La historia de Instagram de Mateo Carvajal que fue publicada por la cuenta @enlamovidacol también tuvo otros comentarios. “A mí lo que me parecen increíble es que la gente le cree. Obviamente, él lo dice charlando y como la gente es tan metida, de una recibe las reacciones. Dado el caso que sea cierto eso en qué lo afecta a uno, dejen que la gente viva como quiera, no se hagan mala vibra”.

“Eso lo buscaba, por eso lo dejaría Melina (Ramírez). Él mismo comentó alguna vez que necesitaba quien lo mantuviera”, “pues él está haciendo bien su trabajo que es poner a todo el mundo a hablar y a opinar, sea para bien o para mal. Y de paso le da fama a su novia también, normal, eso hacen los influencers”, fueron otros de los comentarios que hicieron en la publicación de @enlamovidacol.

“Ahí vamos sobreviviendo”: Mateo Carvajal mostró su rostro tras cirugía estética

Mateo Carvajal decidió ir al quirófano y hacerse un retoque estético en el rostro. A través de su cuenta de Instagram, Carvajal mostró cómo va evolucionando satisfactoriamente de su cirugía de rinoplastia y explicó un poco más en qué consistió el procedimiento.

“Miren, sigo vuelto mierda, pero lo más ‘peye’ es una ‘chimbadita’ en el ojo, pero miren, les quería contar qué fue lo que me hicieron”, empezó diciendo.

Según contó, la cirugía surgió como una curiosidad luego de que su cirujano estético le explicara que las fosas de la nariz deben estar alineadas con los ojos, o estar dentro del espacio que hay entre los dos.

“Tenía la nariz un poco ancha para lado y lado, entonces lo que hicieron fue ajustarla a ese espacio entre los ojos. Es algo que me quise hacer, si usted no se siente cómodo con algo, pues lo hace y ya”, dijo Mateo Carvajal en su publicación.