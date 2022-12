La sensual foto de Melissa Martínez con la que deslumbró a sus seguidores y se llevó cientos de elogios

Una de las presentadoras deportivas más importantes en el medio es la periodista Melissa Martínez. Gracias a su belleza y carisma, la comunicadora ha logrado cautivar al público amante de los deportes. La comunicadora inició su carrera profesional en el canal RCN y actualmente es comentarista deportiva en ESPN.

Esto ha permitido que la periodista sea una de las más halagadas en redes sociales, donde no solamente la siguen colombianos, sino que varios usuarios del resto del continente le comentan permanentemente sus fotos y la halagan por su innegable belleza, la cual se ha vuelto aún más reconocida, cada que Melissa asiste a un Mundial de Fútbol.

Esto lo confirmó una vez más la comunicadora, que demostró con una foto publicada en sus redes sociales que sigue siendo una de las mujeres más bellas de Colombia. En la publicación hecha en Instagram, Melissa presumió su hermoso cuerpo, lo que generó una ola de comentarios y cientos de halagos para la periodista costeña.

La fotografía publicada por Melissa Martínez está en blanco y negro. En ella, la periodista se ve luciendo un ajustado vestido largo, que tenía una pronunciada abertura en la parte superior, justamente en sus senos, por lo cual la imagen despertó muchos elogios en la red social, donde los usuarios comentaron sobre la belleza de la expareja del futbolista Matías Mier.

Hasta las propias mujeres, colegas y seguidoras elogiaron la belleza de la costeña. Y no faltó la que recordó lo que “se estaba perdiendo” el jugador de Independiente Santa Fe, luego de terminar la relación con la periodista. En menos de 24 horas, la publicación obtuvo más de 70.000 “me gusta” en la red social.

¿Indirecta? “No eres la persona que pensé”

Como usuaria activa en redes sociales, especialmente en su cuenta personal de Instagram, Melissa suele con frecuencia compartir sus vivencias y su día a día con sus más de dos millones de seguidores.

Pese a su separación con el futbolista uruguayo Matías Mier, los fanáticos no han dudado en relacionar su contenido en redes con su situación sentimental, a pesar de que Melissa, en muchas ocasiones, ha dejado claro que sus historias no tienen dedicatoria alguna.

Recientemente, la comunicadora no pasó desapercibida con sus seguidores por la forma en la que cantó, ‘a grito herido’, la letra del tema musical Mientes de la banda Camila, después de terminar la jornada laboral y cuando se dirigía rumbo a su vivienda en su auto.

“Voy, de nuevo, recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no queda espacio para ti… Y el tiempo hizo lo suyo y comprendí, las cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes. Me haces daño y luego te arrepientes”, son algunos de los apartes de la canción que canta Melissa Martínez en una de sus Instastories.

Este año ha sido uno de los más ‘movidos’ para la panelista, puesto que terminó su matrimonio e incrementó su emprendimiento de venta y confección de ropa. Asimismo, hace unos días apareció en la revista SoHo, razón por la cual muchos de sus fanáticos estuvieron a la expectativa de su participación en la publicación que se caracteriza por ser de entretenimiento y sensualidad.

En ese sentido, Melissa había comentado que posó para la revista, donde junto al equipo de producción hizo un buen trabajo y descubrió algo nuevo en ella; aunque no necesariamente tenía que ser explícito. No obstante, algunas personas no se sintieron del todo conformes con las fotografías de la periodista, así que recibió una que otra crítica.