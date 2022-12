Otro joven artista acusó a Jessi Uribe de hacerle feo desplante: “Agrandado”

Alexis Gallardo, que es uno de los artistas con más proyección en la música popular, sorprendió esta semana a todos sus seguidores y confesó que hace poco tuvo un pequeño roce con Jessi Uribe.

El cantante señaló en el programa Lo sé todo (Canal Uno) que ha tenido malas experiencias con el santandereano y señaló que le ha hecho algunos desplantes. Asimismo, indicó que todo empezó en un concierto, donde lo dejó con los crespos hechos.

De acuerdo con el testimonio del joven, el reconocido artista le prometió que iban a cantar una canción juntos durante la mencionada presentación, pero eso nunca sucedió y Uribe (según él) se hizo el loco.

“He tenido varias cositas con él. La primera vez que pasó yo no hice nada y dejé el asunto ahí, porque lo entendí. Nunca me subió al escenario y nunca me dijo nada después”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Le escribí un mensaje en una publicación de Instagram para agradecerle por el apoyo que me había brindado y dejarme cantar con él. Sin embargo, borró el comentario”.

El artista, de igual manera, aprovechó el diálogo con el programa de chismes para puntualizar que la última vez que se vieron personalmente con el esposo de Paola Jara este le negó el saludo.

“En esa oportunidad, como que tuve más carácter y le dije que no fuera así de agrandado, porque así como suben, bajan”, concluyó el joven cantante de música popular en el espacio televisivo.

Cabe recordar que hace unas semanas Shaira estuvo como invitada en el programa matutino de Tropicana, donde le preguntaron sobre la relación que tenía con los cantantes Jhonny Rivera y Jessi Uribe.

De este último, la joven artista no entregó las mejores referencias y aseguró que le daría un ‘manazo’. La razón es que antes de que el santandereano lograra la fama que tiene en este momento le había escrito a Shaira que le encantaría hacer una canción con ella, pero este proyecto nunca se hizo.

La cantante de 19 años, adicionalmente, reveló que después de unos años ella lo buscó para poder llevar a cabo esa colaboración musical. Sin embargo, manifestó que este reaccionó negativamente.

“Una vez él me dijo que quería grabar conmigo, hace mucho tiempo me escribió. Era super querido al principio y me decía: ‘Quiero grabar contigo, Shaira, sería un honor’. Unos años después que él tomó más reconocimiento, le preguntaron por su Instagram si haría una canción con Shaira y puso ‘cero probabilidades’ una cosa así, y dije: ‘Me parece de mal gusto, pero bueno, igual es un buen artista y lo respeto’”, explicó la también santandereana.

Ante la viralización que tuvieron esas declaraciones, Shaira decidió aclarar en su cuenta personal de Instagram lo que había comentando en el programa, que al parecer incomodó al intérprete de Ellas así son, quien la dejó de seguir en la red social.

“Yo conté una anécdota sin rencor y sin odio, aceptando que cada quién tiene su talento y está en su lugar por lo que ha hecho, pero yo no quise referirme mal a ningún artista. ¿Qué dije yo?: ‘Este artista me decía que quería grabar una canción conmigo y ahora no quiere grabar, pero pues x, yo reconozco que él tiene mucho talento’, hasta ahí fueron mis palabras”, puntualizó.