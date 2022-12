Esta sería la millonada que ganan Pipe Bueno y Jessi Uribe por concierto

Pipe Bueno y Jessi Uribe son algunos de los artistas más representativos de la música popular, sus seguidores están pendientes de cada uno de sus pasos a nivel musical, pero también personal.

Cabe mencionar, que Uribe se casó hace seis meses con la también cantante de música popular, Paola Jara, mientras que Pipe Bueno es la actual pareja de la influenciadora y creadora de contenido, Luisa Fernanda W; producto de este amor, la pareja ya cuenta con dos hijos.

Recientemente, los seguidores de los artistas se han preguntado cuanto cobra cada uno de ellos por un concierto en vivo. Según el portal de entretenimiento Protagonistas, Pipe Bueno cobra 65 millones de pesos por cantar en vivo, cabe mencionar que dentro de ese dinero está incluido el pago de sus músicos y demás personal de su equipo. Por otra parte, según el mismo medio, el colega de Pipe Bueno, Jessi Uribe, cobra 25 millones de pesos por cada una de sus presentaciones en vivo.

Video | Así fue la sorpresiva aparición de Luisa Fernanda W en pleno concierto de Pipe Bueno en Bogotá

Días atrás, Pipe Bueno se presentó en la capital del país, más exactamente en el Movistar Arena, su pareja Luisa Fernanda W acompañó al artista en tarima y ante de hacer parte del show esta no pudo evitar los momentos de nervios y tensión que sintió previo a su aparición en medio del espectáculo.

La también empresaria apareció en tarima como artista invitada, en medio de su presentación la mujer interpretó varias canciones que ha compuesto de manera independiente y otras junto a Pipe Bueno; además interpretó algunos covers de otras melodías.

Amigos, colegas y fanáticos, de la ahora cantante, destacaron la seguridad que mostró Luisa en el escenario; sin embargo, los momentos de tensión que vivió la creadora de contenido, antes de subir a la tarima, quedaron registrados en un video. Cabe mencionar que la empresaria lleva poco tiempo dedicándose al canto de manera profesional; además, desde su embarazo no hacía ningún tipo de show y mucho menos frente a tantos espectadores.

Su presentación dejó todo tipo de comentarios en donde varios seguidores destacaron la puesta en escena y la hermosa pareja que conforman Pipe y Luisa; sin embargo, otros indicaron que Luisa no canta y que lo que hace es nublar el talento de su esposo.

Paola Jara se hizo un tatuaje hace tiempo y ahora lo presume con mucho orgullo

Jara se dio a conocer hace varios años cuando mostró ante todo el país su talento para el canto en un famoso programa de reality musical. Desde allí su carrera ha ido en escalando y sigue viento en popa, por lo que la artista le gusta compartir con sus seguidores detalles que muchos no sabían, como por ejemplo, un tatuaje que se hizo cuando inició en la industria y que ahora luce con mucho amor.

A través de las historias de Instagram, la cantante contó que tiene esta palabra marcada en su antebrazo derecho y que para ella tiene un significado muy especial. “Perseverancia” se puede leer en la imagen publicada por Jara que acompañó con un mensaje donde explicó por qué se lo hizo.

“Mi primer tatuaje quise que fuera en una parte donde me lo viera siempre y me recordara lo que he sido en la vida. Créanme que veces me desmotivo o estoy bajita de ánimo, lo miro y digo: ‘nada, para adelante que yo puedo con todo’”.

Además, añadió que muchas veces para los seres humanos es difícil reconocer las cualidades, pero que si se trata de defectos, esos sí los tienen muy presentes. “Que hoy sea un día para reconocer nuestras virtudes y seguir fortaleciéndolas y demostrando lo fuertes y guerreras que somos”, agregó Paola Jara.