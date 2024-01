La situación más difícil que ha tenido que enfrentar Aleks Syntek en su vida; por poco le cuesta su carrera

Aleks Syntek posa para la foto durante el estreno de la alfombra roja del musical 'Hoy no me puedo levantar', el 26 de abril de 2021 en la Ciudad de México, México. (Foto de Medios y Media/Getty Images) | Foto: Getty Images

La situación más difícil que ha tenido que enfrentar Aleks Syntek en su vida

View this post on Instagram

No obstante, ante la polémica que causaron estas delicadas acusaciones, Aleks Syntek aclaró lo sucedido en entrevista con el locutor Yordi Rosado, donde negó haber hecho cualquier cosa negativa en contra del joven. “El tinte en que los medios, y es algo que sí me entristece, es que no me dieran el beneficio de la duda. Tienes a miles de personas usando redes y una sola persona me señala y se me vienen encima los medios, dudando de mí, la dignidad que tengo como persona”, expresó en declaraciones citadas por El Universal.