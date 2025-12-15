Suscribirse

‘La vuelta al mundo en 80 risas’: este el reality que llegó para reemplazar al ‘Desafío Siglo XXI’

El fin de año llega cargado de humor con el nuevo programa del Canal Caracol.

Laura Camila Másmela Bernal

16 de diciembre de 2025, 2:00 a. m.
'La vuelta al mundo en 80 risas' - 'Desafío Siglo XXI'.
'La vuelta al mundo en 80 risas' - 'Desafío Siglo XXI' | Foto: Canal Caracol

Después de varios meses de competencia, Desafío Siglo XXI hizo una pausa dentro de la programación del Canal Caracol y, desde el pasado viernes 12 de diciembre, el reality deportivo salió del aire para ser reemplazado por La vuelta al mundo en 80 risas, un formato de humor en el que algunos de los comediantes más reconocidos viajan junto a las presentadoras más famosas del país.

Para el año 2025, el elenco reunió a varias personalidades que habían hecho parte de temporadas anteriores, pero también dio la bienvenida a nuevos talentos que prometen entretener a los televidentes en el horario prime.

A partir del lunes 15 de diciembre, la nueva edición de la producción estará disponible después de la emisión nocturna del noticiero, es decir, a las 8:00 p. m., generando una gran cantidad de reacciones por parte del público que regresa y de las personas que se conectan por primera vez con el contenido.

¿Cuáles son las duplas y el jefe de cabina del 2025 en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’?

Jefe de cabina: Por medio de su recordado estilo y originalidad, el actor Santiago Rodríguez fue seleccionado como el jefe de cabina de la temporada del 2025, por lo que está listo para viajar con cada una de las parejas y compartir importantes momentos a través del humor.

Carolina Cruz y Suso el Paspi: la famosa presentadora de Día a Día estará junto al comediante viajando por algunos de los lugares más importantes de Guatemala y Puerto Rico.

Melina Ramírez y Don Jediondo: en esta ocasión, la pareja de artistas dejan Latinoamérica y conquistan territorio europeo, específicamente, país como Croacia, Hungría y Eslovenia.

Contexto: Andrea Serna dio inesperada noticia del Desafío Siglo XXI tras entregar millonario premio: “Llegó el momento”

Jhovanoty y Florencia Cassi: la presentadora argentina incursioná en los viajes por Colombia y a lo largo de su travesía, acompañada por el exdirector de La Kalle, pasará por Cartagena, Bogotá, Boyacá, Santa Marta, Amazonas y Antioquia.

Laura Tobón y Boyacoman: dos de las estrellas más importantes del Canal Caracol empacaron maletas rumbo a Asia, en donde tendrán la oportunidad de disfrutar de la cultura y gastronomía de lugares como Pekín y Shanghái.

Contexto: Desafío Siglo XXI: Alpha desapareció, millonaria suma fue arrebatada y se rearmaron los equipos

Juan Diego Vanegas y Piroberta: el famoso chef de Día a Día viajará en compañía de uno de los personajes más importantes de Sábados Felices, quienes en esta temporada llegarán a Canadá para disfrutar de la cultura de ciudades como Toronto y Buffalo, además de la magia de las Cataratas del Niágara.

Carolina Soto y Leonardo Cuervo: por primera vez la pareja hará parte del programa de humor, para llegar a Sudáfrica y Tanzania, en África.

