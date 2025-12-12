Gente
Andrea Serna dio inesperada noticia del Desafío Siglo XXI tras entregar millonario premio: “Llegó el momento”
El canal invitó a los televidentes de este reality para que no se pierdan una de las etapas más importantes de la competencia deportiva.
Siga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas
Este viernes, 12 de diciembre, se presentó el capítulo 111 del Desafío Siglo XXI, del Canal Caracol, donde al finalizar el programa la presentadora Andrea Serna dio inesperada noticia a los televidentes.
“Estamos en época decembrina, así que llegó el momento de hacer una pausa en este Desafío. Les deseamos felices fiestas, feliz año y nos vemos en el 2026”, dijo Serna en la última emisión de 2025 de este programa.
En el marco de las celebraciones navideñas, el Canal Caracol estrenará nuevos contenidos y aplazará la transmisión de uno de sus realities hasta inicios de 2026.
La decisión está relacionada con el lanzamiento de La vuelta al mundo en 80 risas y La danza de los millones, dos formatos que debutarán el lunes 15 de diciembre y ocuparán el horario nocturno durante la temporada de fin de año.
Ambas producciones llegarán a la parrilla como propuestas de entretenimiento familiar, una programación habitual del canal durante el mes de diciembre.
Con la finalización de las festividades, el Canal Caracol prevé retomar la emisión de Desafío Siglo XXI en enero, con reestreno programado para el martes 13 de enero de 2026.
El canal invitó a los televidentes de este reality para que no se pierdan una de las etapas más importantes de la competencia deportiva, el próximo año.
El mensaje de Andrea Serna lo dio después de entregar el millonario premio de la más reciente prueba que llevó por nombre Desafío Millonario, donde jugaron los equipos Neos y Gamma.
El ganador de este episodio fue el equipo Gamma, el cual está liderado por Zambrano, Miryan, donde también participaron Tina, Julio, Rosa, Gero, Valkyria y Gio.
Gama se tenía que enfrentar con el equipo Neos integrado por Valentina, Rata, Potro, Deisy, Leo, Isa, Kevyn y Sofía, quienes no pudieron completar la prueba y perdieron.