Gente

Andrea Serna dio inesperada noticia del Desafío Siglo XXI tras entregar millonario premio: “Llegó el momento”

El canal invitó a los televidentes de este reality para que no se pierdan una de las etapas más importantes de la competencia deportiva.

Siga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

13 de diciembre de 2025, 3:57 a. m.