Suscribirse

Gente

Andrea Serna dio inesperada noticia del Desafío Siglo XXI tras entregar millonario premio: “Llegó el momento”

El canal invitó a los televidentes de este reality para que no se pierdan una de las etapas más importantes de la competencia deportiva.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

13 de diciembre de 2025, 3:57 a. m.
Andrea Serna advirtió sobre falta grave en El Desafío Siglo XXI
Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI. | Foto: Caracol Televisión

Este viernes, 12 de diciembre, se presentó el capítulo 111 del Desafío Siglo XXI, del Canal Caracol, donde al finalizar el programa la presentadora Andrea Serna dio inesperada noticia a los televidentes.

“Estamos en época decembrina, así que llegó el momento de hacer una pausa en este Desafío. Les deseamos felices fiestas, feliz año y nos vemos en el 2026”, dijo Serna en la última emisión de 2025 de este programa.

En el marco de las celebraciones navideñas, el Canal Caracol estrenará nuevos contenidos y aplazará la transmisión de uno de sus realities hasta inicios de 2026.

La decisión está relacionada con el lanzamiento de La vuelta al mundo en 80 risas y La danza de los millones, dos formatos que debutarán el lunes 15 de diciembre y ocuparán el horario nocturno durante la temporada de fin de año.

Contexto: Estos son los últimos eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’: rompieron en llanto y se llevaron millones

Ambas producciones llegarán a la parrilla como propuestas de entretenimiento familiar, una programación habitual del canal durante el mes de diciembre.

Con la finalización de las festividades, el Canal Caracol prevé retomar la emisión de Desafío Siglo XXI en enero, con reestreno programado para el martes 13 de enero de 2026.

Esta sería la razón por la que el programa dejaría de ser emitido en el 2025.
Esta sería la razón por la que el programa dejaría de ser emitido en el 2025. | Foto: Canal Caracol - Desafío Siglo XXI

El canal invitó a los televidentes de este reality para que no se pierdan una de las etapas más importantes de la competencia deportiva, el próximo año.

El mensaje de Andrea Serna lo dio después de entregar el millonario premio de la más reciente prueba que llevó por nombre Desafío Millonario, donde jugaron los equipos Neos y Gamma.

El ganador de este episodio fue el equipo Gamma, el cual está liderado por Zambrano, Miryan, donde también participaron Tina, Julio, Rosa, Gero, Valkyria y Gio.

Gama se tenía que enfrentar con el equipo Neos integrado por Valentina, Rata, Potro, Deisy, Leo, Isa, Kevyn y Sofía, quienes no pudieron completar la prueba y perdieron.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los increíbles lujos que tienen en la cárcel los capos que Petro llevó al ‘tarimazo’ en Medellín: aires, televisores, computadores y hasta modificación de celdas

2. “Plan tortuga, posibles irregularidades y $430.000 millones sin ejecutar”: las revelaciones del alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento

3. La olla podrida de MinIgualdad: Dumar Guevara habría amenazado con “rodar cabezas” si no se suscribían millonarios convenios antes de la Ley de Garantías

4. Pablo Emilio Moncayo, quien duró 12 años secuestrado, vivió un verdadero calvario: lo amenazaron, el Estado no lo indemnizó y lo retiraron “mal” del Ejército

5. Juliana Guerrero se apartó de Petro en César, respaldó la lista al Congreso de Roy Barreras, pero allá dicen que no tiene votos: “La decisión es estratégica”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Desafío Siglo XXIAndrea SernaCanal Caracol

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.