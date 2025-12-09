Estos son los últimos eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’: rompieron en llanto y se llevaron millones

En la noche del martes 9 de diciembre se transmitió el capítulo 108 del Desafío Siglo XXI, en el que se dieron a conocer los nombres de los nuevos eliminados de la competencia. Dos deportistas que tuvieron que volver a la cotidianidad y dejar atrás el sueño de convertirse en los ganadores del programa.

En la prueba del Desafío a muerte, ocho de los participantes que seguían en competencia tuvieron que poner a prueba todas sus habilidades en un circuito con distintos retos y exigencias.

¿Quiénes se enfrentaron en la prueba de eliminación del Desafío?

Equipo Gamma:

Leo e Isa

Tina y Julio

Rosa y Gero

Equipo Alpha:

Yudisa y Lucho

Yudisa y Lucho fueron eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’

Tras no superar la prueba y quedar en último lugar frente a sus contrincantes de Gamma, los dos integrantes de Alpha tuvieron que abandonar el juego y despedirse de sus compañeros.

Antes de salir del campo de juego, Yudisa, de 27 años, dio sus últimas palabras frente a las cámaras del programa del Canal Caracol y conmovió a sus compañeros y a los televidentes.

“Siento que tengo emoción, agría y tristeza, pero sé que todas esas emociones, son una sola cosa y son felicidad y orgullo”, dijo entre lágrimas.

Por otro lado, Lucho se sinceró y contó los sentimientos que experimentó al conocer la derrota. Además, reveló si sintió arrepentimiento por haber promovido ponerle todos los chalecos al mismo equipo, decisión que finalmente terminó afectando a Alpha.

“Las cosas pasan por algo, yo aparte de ser atleta, soy humano y si actué así fue porque no me parecía el hecho de que una persona se pueda referir así, pero bueno, son cosas del juego y cada quien actúa como quiere. Me quedo con lo que hice hoy, no me rendí, di mi 100% y soy claro del atleta y humano que soy”.

Agregó: “A Yudisa la quiero mucho, le doy muchas gracias por confiar en mí, siempre le hablé de una linda manera, le esperan muchas cosas grandes, Ella se ha parado duro frente a todos y sabe el potencial que tiene y bueno, sé que nos esperan muchas cosas grandes con el favor de “Dios”, manifestó.

Finalmente, les pidió perdón a sus compañeros por haber actuado desde el impulso y la rabia.

¿Cuánto dinero se llevaron Lucho y Yudisa tras abandonar la competencia?

A lo largo del juego, cada uno de los participantes logra acumular grandes cantidades de dinero por cumplir con las pruebas y ejecutar sus estrategias. En este caso, los eliminados se llevaron las siguientes sumas:

Yudisa: $ 41.420.000.