Ella es Flor Cassi, la argentina que deslumbró en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’; habló sobre Jhovanoty

Llegó el cierre de año y la programación de los canales principales cambió por completo, permitiendo que las producciones reconocidas se tomen un receso. Los proyectos se apartan por unas semanas, abriéndole paso a formatos cargados de humor y entretenimiento para las familias.

Tras varios meses al aire, Desafío Siglo XXI entró en una pausa dentro de la parrilla del Canal Caracol. Desde el viernes 12 de diciembre, el reality deportivo dejó de emitirse temporalmente y su espacio fue ocupado por La vuelta al mundo en 80 risas.

El nuevo programa apuesta por el humor y los viajes, reuniendo a algunos de los comediantes más reconocidos del país, quienes recorren distintos destinos en compañía de populares presentadoras. Con este formato, el canal busca ofrecer una alternativa ligera y entretenida para la audiencia durante esta etapa de la programación.

Sin embargo, lo que causó revuelo en plataformas digitales fue la participación de Flor Cassi en esta temporada, convirtiéndose en el nuevo rostro del elenco. La modelo argentina llegó para unirse a Jhovanoty en este viaje, recorriendo varios lugares de Colombia.

De hecho, a través de un post, la latina habló sobre la experiencia que tuvo con el humorista, asegurando que aprendió bastante de él en este camino. La mujer exaltó el respeto y complicidad que existía, enmarcando cómo se llevaron en este proyecto.

“Me tocó el mejor compañero. Con él me divertí mucho, pero, además, aprendí y pude ver lo profesional y generoso que es. Siempre ayudando y queriendo ver brillar a los demás”, escribió en una publicación días atrás.

Cabe mencionar que el recorrido anunciado incluía Cartagena, Santa Marta, Boyacá, el Amazonas, Antioquia y Bogotá. La finalidad es que la famosa conozca la cultura nacional, topándose con todo tipo de situaciones y escenarios.

“Lo que más me impactó de Colombia fue su biodiversidad. Nunca me imaginé conocer lugares tan distintos y bellos, animales que ni sabía que existían, flores, árboles, paisajes y comidas que me dejaron con la boca abierta y con ganas de más”, agregó.

¿Quién es Flor Cassi?

Florencia Cassi nació el 13 de julio de 1985 en Córdoba, Argentina, destacando en los medios como presentadora, humorista y modelo. Su recorrido en el mundo del entretenimiento le permitió divertirse y aprender, combinando su experiencia con el humor.