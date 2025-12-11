Suscribirse

Gente

Desafío Siglo XXI: Alpha desapareció, millonaria suma fue arrebatada y se rearmaron los equipos

Tras el triunfo de Neos, se vivieron algunos de los cambios más grandes del ‘reality’ del Canal Caracol.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

12 de diciembre de 2025, 3:53 a. m.
Así quedaron conformados los nuevos equipos del Desafío Siglo XXI.
Así quedaron conformados los nuevos equipos del Desafío Siglo XXI. | Foto: Canal Caracol - Desafío Siglo XXI

La competencia en el Desafío Siglo XXI vivió uno de sus capítulos más sorprendentes y determinantes de toda la temporada del año 2025, pues las dinámicas del programa dio un giro inesperado y un equipo se tuvo que despedir del juego, por lo que sus participantes tuvieron que ser reorganizados.

Todo comenzó con el Desafío de Capitanes, una prueba que ponía a prueba la fuerza y la estrategia, pero que también daba una gran oportunidad económica para los ganadores.

Desafío Siglo XXI
Desafío Siglo XXI. | Foto: Captura Caracol TV

Kevyn, representante de Neos, fue el primero en marcar la diferencia. Su triunfo en la prueba masculina aseguró la permanencia de su bandera dentro del juego, evitando que su equipo entrara en riesgo durante la nueva etapa.

Posteriormente, Sofía, también de Neos, protagonizó un momento decisivo al imponerse en el Box Amarillo frente a sus rivales de Alpha y Gamma. Su victoria les permitió llevarse un botín que superó los 477 millones de pesos, una de las cifras más altas registradas en el programa, dejando a los otros equipos con sus cuentas vacías.

Contexto: Estos son los últimos eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’: rompieron en llanto y se llevaron millones

El ambiente se hizo más fuerte aún más cuando se anunció que, por ganar ambas pruebas, Kevyn y Sofía habían obtenido un superpoder que les permitiría elegir qué equipo debía bajar su bandera.

Alpha, un equipo que venía acumulando una impresionante suma de dinero y que se había mantenido fuerte en varias etapas del juego, fue finalmente el escogido para desaparecer. Con su bandera caída, sus integrantes quedaron a la deriva y la competencia tuvo que reorganizarse por completo, generando un cambio que nadie veía venir.

Antes de este giro, los equipos habían revelado públicamente cuánto dinero habían logrado reunir hasta ese momento:

  • Alpha: $ 325.200.000 pesos.
  • Gamma: $ 107.500.000.
  • Neos: superaba los $ 44.000.000 de pesos.

Sin embargo, al ganar ambos desafíos, Kevyn y Sofía se quedaron con absolutamente todo ese acumulado, sumando un total de $ 477.220.000 pesos bajo el nombre de Neos.

Contexto: Se confirmó el embarazo de integrante del ‘Desafío Siglo XXI’; producción tomó dura decisión

Tras la desaparición de Alpha, así quedaron conformadas las nuevas escuadras:

Gamma:

  • Zambrano y Miryan
  • Tina y Julio
  • Valkyria y Gio
  • Rosa y Gero

Neos:

  • Rata y Valentina
  • Leo e Isa
  • Kevyn y Sofía
  • Deisy y Potro

La combinación de poderes, alianzas estratégicas y decisiones inesperadas transformaron por completo el panorama del Desafío Siglo XXI. Lo que pasó en estos capítulos no solo redefinió las reglas del juego, sino que dejó claro que en esta etapa final ningún equipo tiene garantizado su dinero y cualquier movimiento puede costar millones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Nueva pandemia? Aumentan contagios en Europa y Estados Unidos; en Reino Unido se cierran algunos colegios

2. Desafío Siglo XXI: Alpha desapareció, millonaria suma fue arrebatada y se rearmaron los equipos

3. Quemados con pólvora en Bogotá siguen en aumento; se registran 43 casos

4. Jugó dos Mundiales con la Selección Colombia y Atlético Nacional lo quiere como nuevo fichaje

5. Centros comerciales en Bogotá y su apuesta en Navidad: siete puntos para ir en diciembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Desafío Siglo XXICaracol Televisión

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.