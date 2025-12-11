Desafío Siglo XXI: Alpha desapareció, millonaria suma fue arrebatada y se rearmaron los equipos

La competencia en el Desafío Siglo XXI vivió uno de sus capítulos más sorprendentes y determinantes de toda la temporada del año 2025, pues las dinámicas del programa dio un giro inesperado y un equipo se tuvo que despedir del juego, por lo que sus participantes tuvieron que ser reorganizados.

Todo comenzó con el Desafío de Capitanes, una prueba que ponía a prueba la fuerza y la estrategia, pero que también daba una gran oportunidad económica para los ganadores.

Desafío Siglo XXI. | Foto: Captura Caracol TV

Kevyn, representante de Neos, fue el primero en marcar la diferencia. Su triunfo en la prueba masculina aseguró la permanencia de su bandera dentro del juego, evitando que su equipo entrara en riesgo durante la nueva etapa.

Posteriormente, Sofía, también de Neos, protagonizó un momento decisivo al imponerse en el Box Amarillo frente a sus rivales de Alpha y Gamma. Su victoria les permitió llevarse un botín que superó los 477 millones de pesos, una de las cifras más altas registradas en el programa, dejando a los otros equipos con sus cuentas vacías.

El ambiente se hizo más fuerte aún más cuando se anunció que, por ganar ambas pruebas, Kevyn y Sofía habían obtenido un superpoder que les permitiría elegir qué equipo debía bajar su bandera.

Alpha, un equipo que venía acumulando una impresionante suma de dinero y que se había mantenido fuerte en varias etapas del juego, fue finalmente el escogido para desaparecer. Con su bandera caída, sus integrantes quedaron a la deriva y la competencia tuvo que reorganizarse por completo, generando un cambio que nadie veía venir.

Antes de este giro, los equipos habían revelado públicamente cuánto dinero habían logrado reunir hasta ese momento:

Alpha: $ 325.200.000 pesos.

$ 325.200.000 pesos. Gamma: $ 107.500.000.

$ 107.500.000. Neos: superaba los $ 44.000.000 de pesos.

Sin embargo, al ganar ambos desafíos, Kevyn y Sofía se quedaron con absolutamente todo ese acumulado, sumando un total de $ 477.220.000 pesos bajo el nombre de Neos.

Tras la desaparición de Alpha, así quedaron conformadas las nuevas escuadras:

Gamma:

Zambrano y Miryan

Tina y Julio

Valkyria y Gio

Rosa y Gero

Neos:

Rata y Valentina

Leo e Isa

Kevyn y Sofía

Deisy y Potro