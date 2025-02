Lady Tabares, ‘la vendedora de rosas’, expuso que uno de sus hijos está en la cárcel; reveló qué había detrás de este suceso

“Yo me meto con él, llega en un carro y me pregunta si lo voy a acompañar a un lugar. Llegamos a una finca, él se baja y yo me quedo ahí, sin ver nada extraño. Seis meses después, el CTI y la Fiscalía llegaron a mi casa, como si estuvieran capturando al capo de los capos. Me dijeron que estaba detenida por homicidio agravado. ¿Qué?”, aseguró, plasmando lo doloroso que fue este pasado.