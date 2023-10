Las críticas que recibió Yeferson Cossio por su cirugía de alargamiento de piernas

“Me hice la cirugía más dolorosa de todo el mundo. Hace dos años, aproximadamente, yo tuve algo con las piernas que realmente no lo quise decir, porque son temas muy personales. Hubo un millón de especulaciones, tipo Illuminati, que realmente no me importaban. Que hablen de mí me sirve. Pero la que más me impactó fue el estiramiento de piernas, me puse a investigar, a conocer gente y sí existe”, aseguró en aquellas imágenes.