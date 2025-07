“Las cuatro de Julio serán mis propias historias”, el reconocido periodista Julio César Guzmán habla de su nuevo proyecto

J.G.: Evidentemente, mi nombre está presente porque ya no tengo el ‘apellido’ del medio en el cual trabajé 30 años; ahora es momento de mi marca personal. Me puse a pensar que, en mi anterior empleo, cada fin de semana entregaba cuatro notas sobre temas culturales y, cuando hacíamos la programación de lo que íbamos a ofrecer, siempre encabezaban “Las cuatro de Julio”; así que esta vez serán mis propias historias con esa marca. Pero, obviamente, también tiene que ver con la independencia, esta vez la mía, y hasta con la fecha, porque la Constitución Nacional que generó el nacimiento del Ministerio de Cultura también fue firmada un 4 de julio.

J.G.: Es uno de los proyectos que más me emociona, porque un buen amigo y una de las personas que más sabe de pódcast en Colombia, Carlos Solano, me propuso hacer algo y encontramos que el mejor tema para conversar en tono positivo era justamente la situación por la que atravesé: tener que reinventarme luego de 30 años de hacer periodismo en un medio tradicional. En este pódcast hablamos con gente que ha tenido giros abruptos en su vida, ya sea porque tuvieron algún problema, cambiaron de trabajo, sufrieron alguna contingencia o simplemente porque se jubilaron. Y las lecciones que todos hemos aprendido en ese proceso son muy valiosas para muchas personas.

J.G.: Pienso que el principal aporte, que debería darse por descontado y lamentablemente no es así, es la experiencia y el criterio que da una larga trayectoria. Me explico: en la conversación pública, no solo en el campo cultural, cada vez es más frecuente que abunden voces sin experiencia, sin distancia de la inmediatez y a veces sin preparación. Por el contrario, siento que los formatos nuevos que han lanzado periodistas que han trasegado por varias décadas en el mundo de la información son más reflexivos, más idóneos y, al menos para mí, más útiles: me dan mejores elementos de juicio. A eso es a lo que aspiro en Cuatro de Julio.