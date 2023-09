“Las tengo más grandes”: Epa Colombia confiesa cuál es la parte del cuerpo que más le ha cambiado con el embarazo

Epa Colombia ha conmocionado varias veces al país entero con sus aventuras, sus descaches y hasta las condecoraciones que ha recibido por su trabajo como influencer y como empresaria en el área de la belleza, siendo sus queratinas su producto estrella y el que le ha dado una fortuna tan grande como para llevar a cabo un proceso de inseminación artificial, con el objetivo de convertirse en madre.

Es precisamente esta decisión de tener un hijo la que la tiene ocupando titulares por todo el país, pues a muchos les escandaliza que una mujer lesbiana y con sus antecedentes penales y civiles pueda llegar a ser mamá. Aún así, la exporrista bogotana se sometió a este duro y caro proceso y logró quedar embarazada, algo que sucede en situaciones muy únicas dada la naturaleza de dichas sesiones.

Epa Colombia se mostró muy enamorada. | Foto: Instagram @epa_colombia

Hoy Daneidy Barrera ya está esperando a su primer bebé y esto obviamente le ha conllevado ciertos cambios físicos y hormonales, dejando claro que apenas está en las primeras semanas, que vienen siendo las más delicadas y las que tienen más riesgo de que sucedan todo tipo de contingencias lamentables. Por esto, Epa ha guardado reposo en su casa al cuidado de su actual novia, Karol Samantha.

Mientras las dos influencers pasan el tiempo juntas en el calor de su recámara, Karol le ha dicho a Epa que responda algunas preguntas de sus fans, quienes están sumamente curiosos sobre su embarazo. Dentro de estas preguntas estuvo una que tiene que ver con su cuerpo y las modificaciones naturales que este hace para concebir un bebé. La pregunta en cuestión es qué parte de su cuerpo ha cambiado de forma radical y Epa respondió sin reparo y con muchos detalles explícitos.

La joven es empresaria de queratinas y con ello salió adelante. | Foto: Instagram: @epacolombia

“El cambio más fuerte en el cuerpo ha sido el de los senos. Estaba en 32, ahora estoy en 34B y tenía los pezones rosaditos y ahora están como cafecitos, como que se me salieron”, declaró la empresaria, quien también dijo que ha recibido muchos mensajes negativos en las redes sociales y esto le ha afectado mucho: “Pues amor… He visto los comentarios y algunos me han dado duro, me he sentido mal, pero porque uno está en ese momento en que se siente como llorón, como frágil, sentimental”.

Por otro lado, Daneidy no deja de lado la polémica y dejó muy claro que no se amedrenta sobre lo que dicen que ella sí o sí necesita a un hombre en su vida para ser mamá. “Necesitamos a un hombre para que sea el donante del esperma, pero un hombre a mi lado no, ellos ya no tienen ‘huevas’... Ay me van a matar”, añadió la influencer en las respuestas que le dio a su novia.

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia. | Foto: Foto tomada de Instagram

“Yo siempre he sido de personalidad y a mí me pueden tratar mal, pero ahora me tratan mal y ya me dan ganas de llorar, me dicen algo y me dan ganas de llorar, dicen otra cosa y me da pesar… Ahora todo el mundo me da pesar… Obvio hay gente reabusiva”, agregó la influencer cuando Karol le preguntó sobre la afectación emocional del embarazo, que aún le faltan más de 8 meses de gestación.