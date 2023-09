Felipe Saruma le sube la temperatura a Instagram con foto sin camisa en la intimidad de su baño

Debido a su relación con la bailarina y creadora de contenido Andrea Valdiri que Felipe se ha dejado ver como un “papá ejemplar”, puesto que aunque no concibió con la barranquillera a la segunda hija de esta, Adhara, sí asumió su rol paterno desde que esta nació, al punto en que la pequeña, que ya tiene dos años, lo ve y lo considera su papá a quien abraza, busca, venera y hasta extraña.

Esto le ha hecho ganarse a una hinchada grande, quienes han sido los primeros en alabar el cambio físico que ha tenido el bumangués. Saruma, quien antes no tenía problema en mostrar su “barriguita” y su cuerpo al natural, pero por dentro sí tenía la certeza de que dichos kilos de más debían desaparecer, sele midió al reto fitness de su esposa con resultados sorprendentes.

“🔥 Ya se ve más madurito 😍”, “Ese cuerpito da tristeza, parece un niño de 14 años”, “¿Y los brazos pa’ cuándo?”, “¿Pero se ve como triste no?”, “No me inspira ni un mal pensamiento, puede ser que tengo mal gustó”, “Él se ve que la está pasando mal. 😢”, “Ese man lo que tiene es una cara de tusa ni la h##”, “Todo eso se come Andreita VALDIRI”, son algunos de los comentarios que dejan algunos usuarios en la publicación de Rechismes.

Muchos seguidores de estas cuentas de famosos hacen referencia a la supuesta ruptura sentimental de Felipe con Andrea, un chisme que se ha venido posicionando cada vez más en las últimas semanas, pues los dos famosos ya no se han mostrado tan unidos como lo hacían antes y han sido varias las publicaciones de Valdiri las que darían a entender que su matrimonio se acabó.

La primera fue la excusa de por qué ella ya no usa su anillo de bodas, dejando claro que lo único que se lo impide es que su joya fue hecha con la medida de su dedo antes de bajar de peso; ahora que ella está más delgada, el anillo no encaja en su dedo y puede perfectamente caerse y perderlo, por eso ella lo deja guardado en su caja fuerte para no ir a perder el diamante que hay en él.