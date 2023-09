‘Un preview’: Bad Bunny lanza el que sería, según dijo, su último éxito musical de este 2023

Fue en este canal donde anunció la emocionante noticia de su próximo lanzamiento musical. Hace solo unos días, compartió: “Bueno, se acuerdan que les iba decir algo? pueeee... no se si esto les cause alegría o qué... pero voy a sacar una canción más este año :) y saldrá antes que acabe septiembre”.

Los seguidores de Bad Bunny estaban ansiosos por escuchar nueva música, ya que no habían tenido noticias de lanzamientos desde Where She Goes en mayo de este año. La espera finalmente llegó a su fin con el sorprendente lanzamiento de Un preview.